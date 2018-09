Von Maria Stumpf

Heidelberg. Respekt, Zuneigung und Anerkennung: Derlei erhielt Wolfgang Herzog bei seiner Verabschiedung als Dekan der Medizinischen Fakultät reichlich. Rund 200 Gäste waren zu der Feier in den Hörsaal der Kopfklinik gekommen - und eine lange Rednerliste bezeugte die Wertschätzung für Herzog, der Ende September in den Ruhestand wechselt. Darunter auch Simone Schwanitz vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst aus Stuttgart und als Festredner Frank Wissing, Generalsekretär des Medizinischen Fakultätentages. Im Oktober wird Andreas Draguhn die Nachfolge als Dekan der Medizinischen Fakultät antreten.

Herzog kam 1981 als Assistenzarzt nach Heidelberg und ist seit dem Jahr 2004 Ärztlicher Direktor der Klinik für Innere Medizin und Psychosomatik. Als Mediziner, Wissenschaftler, Akademischer Lehrer und Beirat in etlichen medizinischen Gremien ist er auch Träger vieler Auszeichnungen. Als Dekan wirkte Wolfgang Herzog nur vier Jahre, doch er galt im Kollegenkreis als ein Mann, der in fünf Minuten etwas erklärte, worüber andere ein Jahr diskutieren konnten. "Als ein Meister der leisen Töne" bezeichnete ihn Irmtraut Gürkan, stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums. "Sie haben sehr viel erreicht zum Wohl Ihrer Patienten, aber auch für Universität und Fakultät."

Die Geschäftsführung der Inneren Medizin habe er in einer Zeit des Umbruchs übernommen, als der Umzug in die neue Medizinische Klinik erfolgte. Dass die anstehenden Veränderungen nicht immer reibungslos verliefen, sei nicht verwunderlich gewesen. "Sie haben uns so manche Lehrstunde in Mitarbeiterführung gegeben", dankte Gürkan für eine "wunderbare Zusammenarbeit".

Annette Grüters-Kieslich schloss sich als Leitende Ärztliche Direktorin diesen lobenden Worten gerne an und nannte Herzog einen "umsichtigen Reformer" mit einem "hervorragenden strategischen Wissenschaftsmanagement". Schließlich habe er als Dekan, so fügte Ministerialdirigentin Schwanitz hinzu, den Standort Heidelberg als Universitätsklinikum auch für die nächsten Jahrzehnte mitgeprägt. "Und der ist ein Erfolgsfaktor."

Auch der Rektor der Ruperto Carola, Bernhard Eitel, fand freundliche Worte für Herzog. Er sei ein Mann mit einem ruhigen Habitus, der bei Ärger durchaus auch in Wallung geraten könne. Menschlichkeit, Kompetenz und "richtig verstandene Loyalität" zeichneten die Zusammenarbeit aus. Eitel würdigte die vierjährige Amtszeit Herzogs mit der Großen Universitätsmedaille. Frank Wissing, Generalsekretär des Medizinischen Fakultätsrates, ging in seinem Festvortrag kurz auf die strategische Ausrichtung der "Universitätsmedizin als Alleskönner" ein und betonte, Herzog habe als Dekan weitsichtig und frühzeitig richtige Herausforderungen in Lehre und Forschung erkannt und eingeleitet.

Es blieb Nachfolger Draguhn überlassen, die Verdienste Herzogs hervorzuheben: Er sei jemand gewesen, der die Akademische Kultur verteidigt, ausgebaut und ermöglicht habe. Herzog zeigte sich "tief bewegt und sehr gerührt" angesichts dieser vielen wertschätzenden Worte. Es gebe aber auch jenseits dieser Feier Gründe, dankbar zu sein: "Es ist ein Privileg, an einer Universität sicher und frei arbeiten zu dürfen." Das sei auch eine Verpflichtung, etwas an die Gesellschaft zurück zu geben.