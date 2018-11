Von Birgit Sommer

Heidelberg. "Alt werden ist nichts für Feiglinge", sagten schon die Hollywood-Diva Mae West und der Schauspieler Joachim Fuchsberger. Doch die Perspektiven sind gar nicht so schlecht, wenn man Prof. Jürgen Bauer hört. Man muss nur einiges selbst dafür tun. Und zwar am besten schon in der Mitte des Lebens. Bauer hat den Lehrstuhl für Geriatrie an der Universität inne und ist Ärztlicher Direktor des Agaplesion-Bethanien-Krankenhauses in Heidelberg.

Er spricht bei der nächsten Veranstaltung von "Medizin am Abend", der monatlichen Veranstaltungsreihe von Universitätsklinikum und RNZ, am Mittwoch, 21. November, um 19 Uhr im Hörsaal der Kopfklinik. Sein Thema: "100 Jahre alt und selbstbestimmt leben - Illusion oder medizinischer Fortschritt?"

"Wir müssen uns auf den Weg machen, bevor wir 70 sind; schon mit 50 Jahren sollte man seine Lebensperspektive als Ganzes ins Auge fassen", mahnt Bauer. Schließlich sei das Altern auch ein lebenslanger Prozess. Schon was im Mutterleib passiere, habe Auswirkungen auf das Lebensalter.

Wie man gut alt wird, hat laut Prof. Bauer auch mit den "üblichen Verdächtigen" zu tun, mit Rauchen, Alkoholkonsum oder dem Gewicht. Auf die Kilos müsse man zwischen 40 und 60 achten, denn da nähmen die Menschen tendenziell zu, und die Fettverteilung am Körper ändere sich. Ab 70 Jahren, so Bauer, verliere man tendenziell wieder an Gewicht.

Noch vor dem Pensionsalter empfiehlt der Geriater die Umstellung auf ganz neue Trainingsmodelle, denn dann geht es um Balance, Flexibilität und Bewegungskontrolle des Körpers. "Es reicht nicht, wenn man mit dem Hund spazieren geht." Und auch die Gartenarbeit erscheint ihm zu ungezielt: "Das Training der Muskelgruppen muss komplex genug sein."

Und warum das alles? Das Altern lässt sich doch nicht aufhalten? "Wenn ich aktiv bin, baue ich auch Muskeln ab im Alter, aber das Ausgangsniveau ist höher." Und es sei besser, bis zum Lebensende leistungsfähig zu sein, denn: "Unsere Gesellschaft kann den Pflegebedarf der Hochaltrigen kaum schultern." Die Baby-Boomer hätten niemanden, der sie später versorgen könne, fürchtet er.

Doch die moderne Medizin entwickelt auch schon Ideen, wie man die Senioren unterstützen kann. Die interessantesten Therapieansätze wird Jürgen Bauer bei "Medizin am Abend" vorstellen - ob Antikörpertherapie gegen Muskelabbau, Stammzelltransplantationen nach Hüftgelenksfrakturen, die Bedeutung von Vitamin D und eiweißhaltiger Nahrung im Alter oder das Training in Exoskeletten. Auch das Zusammenspiel von Medikamenten oder die optimalen Narkosetechniken für 80-Jährige sind ein Thema. Denn häufig droht vorübergehende Verwirrtheit.