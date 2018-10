Von Birgit Sommer

Heidelberg. Vor zehn Jahren obduzierte Prof. Kathrin Yen in Graz die Leiche des Kärntner Landeshauptmannes Jörg Haider nach dessen Unfalltod unter Alkoholeinwirkung. Diesen Fall, sagte Yen bei "Medizin am Abend" auf die Frage eines Zuhörers, werde sie nie vergessen. Nicht nur, weil sie jetzt wieder Interviewanfragen dazu bekam, sondern "weil bis heute behauptet wird, dass es kein normaler Todesfall gewesen sei". Verschwörungstheorien.

Überhaupt musste Prof. Yen, die Chefin der Rechts- und Verkehrsmedizin am Heidelberger Universitätsklinikum, nach ihrem Vortrag im Hörsaal der Kopfklinik eine Menge Fragen des Publikums beantworten. Kann sich ein Täter weigern, sich untersuchen zu lassen? Wie genau kann man den Todeszeitpunkt festlegen? Arbeiten die Mediziner auch mit Archäologen zusammen? Wie kann man das Alter einer lebenden Person feststellen? Und vor allem: Gibt es den perfekten Mord? Kathrin Yen musste schmunzeln: "Da gibt es schon Möglichkeiten, aber die werde ich hier nicht erzählen."

Durch TV-Sendungen wie "Tatort" oder "CSI" haben die Menschen eine Vorstellung, was ein Rechtsmediziner so macht. Einen Kaffeebecher wie der Kommissar im Münsteraner "Tatort" hat bei Prof. Yen allerdings kein an einer Obduktion Beteiligter in der Hand. Diese "Coolness" geht ihr gegen die Würde des Toten. Computermonitore, auf denen Magnetresonanzaufnahmen des Körpers zu sehen sind, gibt es bei ihr schon. Da zeigen sich ganz unblutig die Knochenbrüche am Schädel, etwa nach einem Sprung, Fall oder Schlag. "Visualisierungen für Gerichtsverhandlungen und für die Lehre - das ist die Zukunft", weiß Yen.

Leichenschau - das ist ein großes Thema in der Rechtsmedizin. Denn Hausärzte geben sich oft mit schnellen Diagnosen zufrieden. Ihr Fall: Eine Schweizerin war vom Kirschbaum gefallen; der Arzt machte einen Herzinfarkt verantwortlich, Kathrin Yens Team fand heraus, dass es ein Unfalltod durch Kontakt mit Strom war. "Man lernt aus Unfällen", sagte die Professorin, "das ist eine wichtige Funktion der Rechtsmedizin." Eine Leichenschau direkt am Fundort sei notwendig, um gewaltsame Todesfälle zu erkennen - für den ersten Eindruck, Befunde, Spurensicherung, Dokumentation: "Unser Fach wird aber oft nicht mit einbezogen." Jetzt wissen die Heidelberger auch, wo im Haus man am leichtesten zu Tode kommen kann: "Das Badezimmer ist ein gefährlicher Ort", erklärte Prof. Yen.

Anders als die Rechtsmediziner in den Krimis haben die Kollegen in der Wirklichkeit auch oft mit Vorfällen zwischen Lebenden zu tun. Da geht es um Sexualdelikte, Kindesmissbrauch, Verkehrsmedizin, die Begutachtung medizinischer Behandlungsfehler, Altersschätzungen oder die Frage für das Zivilrecht: Wie lange war der Betroffene nicht in der Lage zu arbeiten? 400 Untersuchungen an lebenden Menschen stehen in Heidelberg jährlich etwa 350 Obduktionen von Leichen gegenüber.

Hier berichtete Prof. Yen auch von der Gewaltambulanz an ihrem Institut. Betroffene können dort rund um die Uhr kostenlos Beweise sichern lassen, auch wenn sie den Täter vorerst nicht anzeigen wollen. "Viele Beweise sind wenige Stunden nach dem Vorgang weg", mahnte Yen. Oft werden die Rechtsmediziner da von Ärzten in die Kliniken gerufen, aber auch jeder Privatmann kann die vom Land Baden-Württemberg finanzierte Arbeit der Gewaltambulanz in Anspruch nehmen (Telefon 0152 / 5464.8393 ). Das schafft im Zweifel Rechtssicherheit, denn vor Gericht steht oft Aussage gegen Aussage. Die Heidelberger Rechtsmedizinerin will jetzt noch ein Jugendgewaltzentrum einrichten, das sich auch um Prävention kümmert.

Ganz kurz stellte Kathrin Yen auch die weiteren Aufgaben ihres Institutes vor. Die Forensische Toxikologie, die Blutalkoholanalysen anfertigt, K.o.-Tropfen-Fälle identifiziert, Pilzvergiftungen feststellt oder Blut, Urin und Haare auf Drogenmissbrauch untersucht (man erinnert sich an die Haarprobe des Fußballtrainers Christoph Daum) sowie Vaterschaftstests vornimmt. Und dann gibt es noch die Verkehrsmedizin, die sich mit Fahreignung, Fahrsicherheit und Rekonstruktionen von Unfällen beschäftigt. Dass Kindersitze im Auto heute so sicher für die Kleinen sind, daran haben auch Heidelberger Mediziner mitgearbeitet.