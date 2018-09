Von Steffanie Richter

Heidelberg. Es sind die großen Fragen unseres Daseins, die uns faszinieren. Woraus besteht das Universum? Wie groß ist es? Um mit Goethes Faust zu fragen: Was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Unser Universum, das ist sicher, wird beherrscht durch physikalische Gesetze. Wissenschaftler versuchen, diese zu verstehen, indem sie in den gewaltigen Mikrokosmos der Teilchen und Kräfte eintauchen. Für die meisten Menschen sind diese Themen recht weit von der täglichen Erfahrung entfernt.

Wer einmal die faszinierende Welt der Atome und Moleküle kennenlernen wollte, hatte am Sonntag dazu ausreichend Gelegenheit beim Tag der offenen Tür am Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPIK) am Königstuhlhang. Unter dem Motto "Helles Licht und dunkle Teilchen" konnten sich die Besucher einen umfassenden Eindruck von der vielfältigen Forschung am MPIK verschaffen und mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen.

Hintergrund > Das Max-Planck-Institut für Kernphysik, eines von 84 Instituten und Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft, feierte mit dem gestrigen Tag der offenen Tür auch seinen 60. Geburtstag. Die Forschungsschwerpunkte des Instituts, das unweit vom Bierhelderhof und vom European Molecular Biology Laboratory (EMBL) liegt, sind die Gebiete der Teilchen- und Astrophysik [+] Lesen Sie mehr > Das Max-Planck-Institut für Kernphysik, eines von 84 Instituten und Forschungseinrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft, feierte mit dem gestrigen Tag der offenen Tür auch seinen 60. Geburtstag. Die Forschungsschwerpunkte des Instituts, das unweit vom Bierhelderhof und vom European Molecular Biology Laboratory (EMBL) liegt, sind die Gebiete der Teilchen- und Astrophysik und Quantendynamik. In beiden wird sowohl experimentelle als auch theoretische Grundlagenforschung betrieben. Es gibt sechs Abteilungen und einige selbstständige Forschergruppen, die überwiegend von jungen Physikern geleitet werden. Am Institut arbeiten etwa 400 Personen, davon 130 Wissenschaftler und 110 Doktoranden. Viele der Arbeiten geschehen in Kooperationen mit nationalen und internationalen Partnern in der ganzen Welt; am Institut arbeiten Wissenschaftler aus über 20 Ländern. Die Max-Planck-Gesellschaft ist primär finanziert durch Bund und Länder. sri

[-] Weniger anzeigen

Das Veranstaltungsprogramm beeindruckte durch eine große Auswahl an Vorträgen, Vorführungen, Laborbesichtigungen und Mitmachstationen. Die Freude am Erkenntnisgewinn stand den 3000 Besuchern in die Gesichter geschrieben. "Wir haben heute so viel über Physik gelernt wie in einem Jahr nicht", schwärmte eine fünfköpfige Familie, bepackt mit reichlich Informationsmaterial. Angelegt als Rundgang durch fünf Gebäude und Freigelände, war wirklich für jeden großen und kleinen Interessierten etwas dabei. An den insgesamt 69 Stationen zu Wissenschaft und Technik beantworteten engagierte Mitarbeiter die neugierigen Fragen der Besucher. Es ging unter anderem um kosmische Beschleuniger, um das Innenleben von Atomen und Molekülen, um die Suche nach der rätselhaften Dunklen Materie und darum, was mit starken und ultrakurzen Laserblitzen so alles möglich ist. "Das ist spannender als unser Physikunterricht", brachte es eine Vierergruppe von Elftklässlern auf den Punkt und staunte darüber, dass ein echtes Vakuum, also ein vollständig materiefreier Raum, gar nicht machbar ist.

Viele Besucher zeigten sich besonders beeindruckt von den großen, komplexen wissenschaftlichen Anlagen. "In habe Maschinenbau studiert, und für mich ist es fantastisch, dass ich heute einmal sehen kann, wie solche Apparaturen konstruktiv entwickelt und dann hergestellt werden", schwärmte eine Besucherin.

Großen Anklang fand auch die Astrophysik, über die man in den Experimentierhallen viel Spannendes erfahren konnte. Viele Experimente am MPIK nutzen kosmische Strahlung, um mehr über das Weltall zu erfahren. Dabei sind Gammastrahlen, also energiereichste Lichtteilchen, von großem Interesse. Diese fliegen auf geraden Wegen von ihren Entstehungsorten zur Erde. "Es ist toll, dass hier so viele Mitarbeiter sind, die uns das alles erklären, sonst würden wir nicht viel verstehen", schmunzelte ein Ehepaar, noch sichtlich beeindruckt von einem Vortrag über die gewaltigen Spiegelteleskope in der namibischen Savanne.

Auch für Kinder war mit anschaulich vorgeführten Versuchen sehr viel geboten. Beim Workshop: "Welche Farbe hat das Licht?" wurde gezeigt, wie sich das Licht der Sterne und anderer Lichtquellen aus den verschiedenen Farben zusammensetzt und warum das so ist.

Bei strahlendem Sonnenschein war eine Station besonders frequentiert, denn dort lockte leckeres Speiseeis - blitzschnell hergestellt und unter enormer Dampfentwicklung mit eiskaltem flüssigem Stickstoff. Und der kocht unter Normaldruck bei minus 196 Grad Celsius.