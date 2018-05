Ein "Vorzeigeobjekt" in der Altstadt: Unterhalb der Regenrinne in der Plöck 2 gibt es Nistplätze für Mauersegler. Foto: kaz

Heidelberg. (kaz) "Brutplätze frei" in der Plöck 2: In die Fassade des Neubaus in der Altstadt sind 15 Nisthilfen für Mauersegler integriert. Seit Anfang des Monats sind die faszinierenden Vögel aus ihrem Winterquartier in Afrika zurückgekehrt und kreisen über der Stadt. "Kalendervögel" werden sie auch genannt, weil ihre Rückkehr von der Tageslänge abhängt und sie deshalb meist eine Punktlandung schaffen.

Mauersegler sind streng geschützt. Der Arbeitskreis "Vogelkunde" im Naturschutzbund (Nabu) Heidelberg kartierte schon 2014/2015 Brutplätze der bedrohten Art und wurde unter anderem in der Altstadt fündig. In der Plöck 2 stand damals noch ein Altbau mit Bundsandsteinfassade, in deren Nischen 15 Brutplätze nachgewiesen wurden.

Das rief Nabu-Mitglied Volker Voigtländer, der auch ehrenamtlicher Naturschutzwart bei der Stadt und in der Mauerseglerhilfe Rhein-Neckar tätig ist, auf den Plan. Er nahm Kontakt zum Umweltamt und zum ausführenden Architekturbüro auf.

Wegen der geltenden Bestimmungen im Bundesnaturschutzgesetz kam es zum Baustopp. Wobei sich der Bauherr schnell davon überzeugen ließ, dass der Einbau der Niststeine auch in einer modernen, wärmegedämmten Fassade möglich sein würde.

Für Voigtländer wurde daraus ein "Vorzeigeprojekt". Dagegen findet er die Situation für Mauersegler etwa in der Bahnstadt geradezu fatal. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung der Mauerseglerhilfe in der Nabu-Geschäftsstelle präsentierte er einige Zahlen. Demnach gab es in der Saison 2017 in der Altstadt 17 Brutplätze, in Neuenheim 16 und in Kirchheim fünf.

Für Voigtländer sind Mauersegler "die coolsten Vögel" von allen. Sie seien standorttreu, hätten bei der Suche nach einem Brutplatz aber offenbar gewisse Ansprüche - auch bezüglich Nisthilfen. Die Mauerseglerhilfe bringt diese kostenlos an Fassaden an, braucht dafür aber Haus- und Grundstücksbesitzer, die ein Herz für die "Luftjäger" haben.

Info: Interessierte können sich an Volker Voigtländer wenden, Telefon: 06221 / 802221, E-Mail: mauersegler-heidelberg@gmx.de.