Die Kinos in den Obergeschossen des Luxor-Filmpalastes haben zum einen ganz normale Sitzreihen, im oberen Teil der Säle gibt es sogenannte Lounge-Sessel - "wie in der ersten Klasse", wie Betreiber Jochen Englert meint. Foto: Rothe

Von Timo Teufert

Heidelberg. Auch wenn in den oberen Sälen des neuen Luxor-Kinos in der Bahnstadt noch die Leinwände fehlen, haben sie schon diese typische Kino-Atmosphäre. Beim Betreten der großen Räume hört sich alles gedämpft an. Ab Ende November will Kinobetreiber Jochen Englert in den neun Sälen in der zweiten und dritten Etage seinen Besuchern die neuesten Filme und Blockbuster zeigen. Die sechs Säle im Erdgeschoss des neuen Multiplex-Kinos haben bereits seit dem 24. November 2017 geöffnet.

Eigentlich wollte Englert die Kinos in den Obergeschossen schon im Frühjahr dieses Jahres eröffnen. Doch dazu kam es nicht. Grund für die Verzögerung sind "Verkettungen von vielen, vielen Dingen", wie Englert bei einem Rundgang mit der RNZ erklärt. Nicht nur der Bau an sich sei sehr anspruchsvoll, es gab auch Probleme mit beauftragten Firmen und durch krankheitsbedingte Ausfälle von Gutachtern. "Unser Fokus liegt jetzt darauf, endlich fertig zu werden", sagt Englert.

Die Kinosäle sind fast fertig, die Teppichböden verlegt, die Wände verkleidet, und die Sitzreihen stehen. Nun müssen nur noch die Beleuchtung und die Lautsprecher aufgehängt werden. Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, folgen die empfindlichen Leinwände. "Ende November ist unser Starttermin", verspricht Englert.

Die Besucher erwartet dann ein Kino auf dem neuesten Stand der Technik: "Wir haben alles, was ein modernes Kino braucht: Super-Technik, große Leinwände und bequeme Sessel", so Englert. In sieben der neun Säle wird es ganz besondere Möbel geben: Die so genannten Lounge-Sessel stehen in den oberen Rängen der Säle mit Abstand zueinander, haben einen kleinen Tisch und ein ausfahrbares Fußteil. "Das ist wie in der ersten Klasse", vergleicht Englert.

Nur auf eines müssen die Besucher verzichten, das Englert mit so viel Liebe zum Detail geplant hatte: Die vorgesehenen Kulissen für die Themenkinos wird es vorerst nicht geben. Es gab Probleme mit dem beauftragten Hersteller. Mehr kann Englert dazu aus rechtlichen Gründen nicht sagen. "Niemand wird aber merken, dass hier etwas fehlt", versichert der Kino-Profi, der zusammen mit seiner Mutter - sie ist für die Verwaltung zuständig - auch in Bensheim, Nidderau bei Frankfurt, Walldorf und Schwetzingen Lichtspielhäuser betreibt.

"Großprojekte haben immer Unwägbarkeiten", sagte Englert bei der Eröffnung im November 2017. Vor allem der Brandschutz sorgte beim weltweit ersten Kino, das in Passivhaus-Bauweise errichtet wurde, für Herausforderungen. Und auch dafür, dass der Eröffnungstermin zwei Mal verschoben werden musste. "Perspektivisch wird unser Kino eines der letzten Objekte sein, die von Privatleuten errichtet werden", meint Jochen Englert heute. Denn die Bauleitung, um die sich zunächst sein Vater Johannes und später er selbst kümmerte, sei eine enorme Belastung. "Künftig werden nur noch Investoren solche Objekte bauen, denn Privatleute werden sich das nicht mehr antun", glaubt der Kinobetreiber.