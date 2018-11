Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Man mag sich das Leben der Christina Quick nicht vorstellen. Viele glückliche Jahre wird sie nicht gehabt haben. 1815 ist sie geboren, in Wilhelmsfeld ist sie zu Hause. Die Schule besucht sie nur unregelmäßig, Lesen lernt sie nicht und kann kaum ihren Namen schreiben. Mit 17 wird sie Mutter eines unehelichen Kindes, drei weitere folgen. Von zweien sind die Erzeuger nicht zu benennen, die beiden anderen werden von den mutmaßlichen Vätern nicht anerkannt. Eine Verurteilung wegen Diebstahls ist aktenkundig.

Im Spätjahr 1842 heiratet die junge Frau den Witwer Adam Johann Beckenbach aus Heubach. Ihr Ehemann erkennt die vier Buben als die seinen an. Christina wird wieder schwanger. Als "nicht einvernehmlich" wird die Ehe beschrieben. Sie streut ihrem Mann Mäusegift in die Sauermilchsuppe, die er am Morgen isst. Als der Waldarbeiter zu seinem Tagewerk aufbricht, beginnt das Arsen bereits zu wirken. Er schafft es zur Holdermannseiche in der Nähe des Heiligenbergs, dort wird er von Vorübergehenden mit starken Vergiftungserscheinungen aufgefunden.

Christina Beckenbach wurde in Untersuchungsarrest genommen, vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Am 22. Januar 1844 wurde sie öffentlich enthauptet. Dies war die letzte Hinrichtung mit dem Schwert in Heidelberg. Der Richtplatz könnte im Bereich des heutigen Straßenbahndepots oder bei der Franz-Knauff-Straße gelegen haben.

Sogar die durchtrennte Halswirbelsäule von Christina Beckenbach ist erhalten. Im Anatomischen Institut wurde das Knochenfragment archiviert. Foto: Rothe

Die sterblichen Überreste von Hingerichteten wurden regelmäßig der Anatomie zur Verfügung gestellt; so auch der Leichnam der Christina Beckenbach. Im Institut für Anatomie und Zellbiologie wird bis heute ihre Halswirbelsäule aufbewahrt. Derzeit ist das Präparat in der Zweigstelle der Universitätsbibliothek im Neuenheimer Feld in der Reihe "Sammlung des Monats" ausgestellt. Auch andere Gegenstände und Dokumente der historischen Hinrichtung sind in der kleinen Vitrinenausstellung zu sehen.

"Christina Beckenbach kam erst in Verdacht, weil sie seltsam unbeteiligt war, als man ihr gesagt hat, dass ihr Mann umgebracht worden war", berichtet Dr. Sara Doll. Sie ist Kustodin der Sammlung des Anatomischen Instituts und hat auch die aktuelle "Sammlung des Monats November" zusammengestellt. "Sie hatte auch schon vorher versucht, jemanden dazu anzustiften, ihren Mann zu erschießen, einen Auftragskiller würde man heute sagen. Der hat es dann aber nicht gemacht, sodass sie selber in Aktion treten musste."

In ihrer Dissertation hat sich Sara Doll mit der Sammlung des Instituts beschäftigt, dabei auch mit dem Wirbelsäulen-Fragment, an dem noch der Verlauf des Schwerthiebes zu erkennen ist. Dass es beim Vollzug des Rechts noch schlimmer kommen konnte, belegt der Fall des stadtbekannten Wilderers Christoph Riegel aus dem Jahr 1827: Er hatte den Förster umgebracht, der ihn auf frischer Tat ertappt hatte, und war zum Tode verurteilt worden. Bei der Hinrichtung wurde das blutige Werk erst mit dem dritten Hieb des Henkers vollendet.

Ein Bild des Ettlinger Scharfrichters, der die Giftmörderin enthauptete. Foto: Rothe

Die Gattenmörderin wurde von einem Scharfrichter aus Ettlingen zu Tode gebracht. Sein Richtschwert gelangte nach der letzten Verwendung in den Besitz des Heidelberger Feuerspritzenherstellers und Sammlers Karl Metz, vielleicht als dieser in Ettlingen zu Gast war, um die dortige Feuerwehr in den Gebrauch der neuen Stadtspritze einzuweisen. Als Metz’ Nachlass 1878 versteigert wurde, erwarben die Berliner Brüder Castan das Stück für eine Panoptikums-Ausstellung über die Geschichte des deutschen Rechtswesens. Als das Schwert später ein zweites Mal unter den Hammer kam, ersteigerte es ein Ettlinger Arzt, der es dem Ettlinger Stadtmuseum zur Verfügung stellte. Jetzt ist es als Leihgabe in der Ausstellung.

Auf dem Schwert des Henkers ist eine Hinrichtungsszene eingraviert. Foto: Rothe

"Aus den letzten drei Tagen der Verbrecherin Christina Beckenbach aus Wilhelmsfeld" lautet der Titel einer kleinen gedruckten Schrift, verfasst von den evangelischen Pfarrern Dr. Kleinschmidt und Dekan Sabel. Für sechs Kreuzer wurde sie damals verkauft, der Erlös war "Zum Besten der Beckenbach’schen Kinder" bestimmt.

"Unter dem Zuströmen einer unzählbaren Menschmenge" sei die Hinrichtung vollzogen worden, berichten die Pfarrer, die der Verurteilten vor ihrem Tode beistanden. "Ich hab‘ meine Sünde bereut", bekennt sie und spricht von ihrem Kind, das in der Zeit des Untersuchungsarrests zur Welt kam und bald nach der Geburt starb. Leichtsinnig sei sie gewesen, selten in die Schule gegangen und habe nichts gelernt. Ihre vier Buben vertraut sie den Großeltern an: "Sie werden für meine Kinder sorgen. … Wenn sie confirmirt werden, sollen sie an ihre Mutter denken".

Im Vergleich zur Wirbelsäule zeigt sich, wie groß das Hinrichtungsschwert ist. Foto: Rothe

Am Tag der Hinrichtung bezeugen die Geistlichen ihre ‚wunderbare Kraft und Stärke‘. ‚Ohne Schwachheit‘ sei sie die Treppe zum Schafott hinaufgestiegen. Der Stab wird über sie gebrochen, sie wird auf den Richtstuhl gebunden. Dann wird ihr Kopf in schwarzes Tuch gehüllt.

Info: Die Vitrinenausstellung kann noch bis Ende November in der Zweigstelle der Universitätsbibliothek, Im Neuenheimer Feld 368, montags bis freitags von 8.30 bis 22 Uhr und am Wochenende von 9 bis 22 Uhr besichtigt werden.