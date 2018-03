Von Lilly von Consbruch

Heidelberg. Bobby läuft schwanzwedelnd umher. Ihm gefällt der Abend bis jetzt sehr gut, schließlich warten bei jedem Besucher neue Leckerlis auf ihn. "Damit habe ich schon gerechnet, deshalb hat er heute extra wenig gegessen", lacht Werner Gartung. Bobbys Herrchen ist der Autor des Buches "Mensch Bobby". Am Donnerstagabend hat er sein Werk in der RNZ-Geschäftsstelle in Heidelberg für über 40 Gäste exklusiv vorgestellt.

Das 350-Seiten-Werk erzählt die Geschichte von Bobby, einem blond gelockten Labradudel, der als herrenloser Streuner auf Sardinien zu Werner Gartung und seiner Frau Ulrike fand. Der Autor gibt Anekdoten vom täglichen Leben mit seinem vierbeinigen Freund zum Besten und lässt auch die traurige Geschichte, als Bobby zwischen Leben und Tod schwebte, nicht aus. "Ich hatte das Buch so nie geplant", erläutert Gartung seinen Gästen, "aber meine Tagebucheinträge wurden immer länger, und irgendwann dachte ich, daraus könnte doch auch ein Buch entstehen." Doch dafür fehlte noch etwas: eine Reise mit Hund.

Los ging es in Villingen-Schwenningen, dann nach Oberndorf und Rottenburg. Und schließlich ist es fast schon ein richtiges Reisebuch geworden. Auch Tipps für hundefreundliche Unterkünfte in vielen Städten gibt Gartung. "Ich denke schon, dass ich mal eine Reise machen werde, wie sie im Buch steht - auch ohne Hund", überlegt eine Zuhörerin, die selbst eigentlich gar keine Hundefreundin ist.

Was das Buch so besonders macht? Bobby selbst kommt sehr viel zu Wort. "Wie er mir das alles mitteilte, werde ich Ihnen aber nicht verraten", schmunzelt Gartung, bevor Barbara Mayer, die Leiterin der RNZ-Geschäftsstelle, amüsante Abschnitte aus Bobbys Gedanken vorträgt. Bobby dagegen scheint das Ganze eher zu langweilen. "Der kennt das ja auch alles schon", meint Gartung entspannt, als der Hund unvermittelt den Raum verlässt.

Der freie Journalist ist mit der Resonanz zufrieden: Von den 800 gedruckten Exemplaren, die Gartung selbst gestaltet hat, sind schon 600 verkauft. Auf ein Honorar für die Lesung verzichtet der Autor - der gesamte Erlös des Abends kommt dem Heidelberger Tierheim zugute.