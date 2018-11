Seit Ende September hat das Vapiano in der Hauptstraße, in der Nähe vom Marktplatz, geöffnet. Um das geplante Imbiss-Angebot ist nun ein Streit entbrannt. Fotos: Philipp Rothe

Heidelberg. (rnz/mare) Die Jugendlichen holen sich bis 22 Uhr am Mitnahme-Schalter von Vapiano etwas zu essen und verspeisen es direkt vor Ort in der Apothekergasse in der Heidelberger Altstadt. Dazu gibt's was Alkoholisches. Und natürlich Lärm.

Das ist das Ausgangsszenario, vor dem sich Nachbarn des Restaurants fürchten. Und deshalb klagen wollen. Das wiederum beschäftigt auch die RNZ-Leser. Und sorgt - so der große Tenor auf der RNZ-Facebook-Seite - für Unverständnis. Die Reaktionen:

Eine Userin macht es mit einem Gif sichtbar: Schauspieler Ryan Reynolds ist darauf zu sehen in einem Filmausschnitt. Genervt sitzt er im Anzug da, fasst sich mit der Hand über die Augen. "Das darf doch nicht wahr sein", scheint er zu denken.

So sehen auch andere RNZ-Leser den neuesten Altstadt-Rechtsstreit. "Warum machen wir Heidelberg nicht zu einem 'Kurort', wo um 18 Uhr die Bordsteine hoch geklappt werden?", fragt ein User rhetorisch. Und weiter: "Wie kann man denn ständig gegen den normalen Betrieb und Lärm einer Stadt klagen? Ist denen allen einfach zu langweilig? Warum vermieten die ihre Wohnungen nicht einfach an Leute, die Bock auf Stadtleben haben ... und gönnen sich ein Häuschen im Grünen?" Da gäbe es schließlich keine Stadtgeräusche mehr.

"Dann wird halt auf dem Land gegen den Geruch vom Bauernhof nebenan geklagt", antwortet ein weiterer Nutzer. Seine Kritik an den Anwohnern: "Das sind Leute, die im Leben nichts Wichtigeres haben als sich über solche Nichtigkeiten aufzuregen. Ganz egal, wo sie wohnen."

"Wenn die Eigentümer an Vapiano vermieten, dann muss denen klar sein, dass es auch ein To-Go-Geschäft gibt", meint ein Leser. Seine Konsequenz daraus: "Sie hätten sich halt mal informieren sollen! Also in dem Fall selbst schuld."

Den Altersdurchschnitt in der Altstadt führt ein User als Grund für den ständigen Ärger an - mit Smiley. Er meint mit Augenzwinkern: "Bei all diesen Beschwerden sollte einfach mal Knecht Ruprecht vorbeischauen und Erziehung erzwingen." Was das für Menschen seien, die "bei jedem Pups einen Rechtsstreit provozieren", fragt er.

"Früher war da mal ein McDonalds drin, das war deutlich lauter", lautet eine weitere Meinung. Schließlich suchen weitere Nutzer nach Lösungen - auch hier wieder mit Augenzwinkern. "Mauer um die Innenstadt. So kriegt man die Stadt kaputt. Immer klagen. Wenn man Ruhe will, zieht man raus aus der Stadt", heißt es einmal.

"Wäre es nicht möglich, den Altstadt-Zutritt täglich ab 20 Uhr für alle Personen außer Anwohner zu verbieten? Das würde den ganzen Streit um die Lärmbelästigungen beenden. Öffnung wäre dann morgens um 10 Uhr, damit die Leute auch ausschlafen können", lautet ein anderer Vorschlag.

Die Reaktionen darauf: "Dann wäre das Thema mit dem Rauchen in den Straßen zumindest auch mal etwas eingeschränkt", "Dann werden alle endlich Ihre Ruhe haben", "Beton drauf, Blümchen und Kreuz darüber und gut is. Amen."

Ein User plädiert für Vapiano: "Ist ja nicht so als hätte nebenan eine Disko aufgemacht", schreibt er. "Durch Vapiano wird die Altstadt noch attraktiver für die jüngere Generation und das ist gut so, weil sonst nur noch Rentnergruppen und wild daher fotografierende Touristen sich für Heidelberg interessieren und das wäre mehr als schändlich." Auch diese Sicht zieht Antworten nach sich: "Mir sind manchmal Rentnergruppen sympathischer als ungehobelte, unerzogene junge Menschen, die nicht wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Ich habe noch nie Rentner gesehen, die ihren Dreck irgendwo hinwerfen oder bis zum Morgengrauen rumgrölen", schreibt eine Leserin.

Eine weitere Userin reflektiert schließlich: "Mehr als schändlich wäre das nicht, Rentnergruppen und Touristen gehören nun mal auch zu Heidelberg dazu und dass soll auch so bleiben." Rentner hätten genauso das Recht, hier zu leben, wie andere. "Und durch Touristen bekommen viele Geschäfte ihre Einnnahmen, aber dass die Altstadt noch attraktiver für die jüngere Generation werden soll, dem stimme ich voll und ganz zu, dass sollte wirklich mal geschehen."

Langeweile wird es in der Heidelberger Altstadt auf jeden Fall nicht geben.