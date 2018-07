Heidelberg. (rnz/mare) "Einfach Abschleppen und verschrotten." Der abgemeldete Van, der seit Monaten auf einem Behindertenparkplatz des Netto-Marktes in der Freiburger Straße "dauerparkt", beschäftigt die RNZ-Leser sehr. Die Kommentare auf der Homepage und bei Facebook reichen von Kopfschütteln über Belustigung bis hin zur rechtlichen Natur. Ein Überblick.

"Da kann man doch nur kopfschütteln, wie machtlos und wie unfähig Behörden sind", meinte RNZ-User "Hank" auf der Homepage. "Ist doch peinlich, oder?" Eher nicht, halten mehrere Leser dagegen. "Das Auto steht auf einem Privatgelände. Der einzige, der das ändern kann ist der Grundstückseigentümer", schreibt "Fußballfan1". Und weiter: "Ich möchte das Geschrei nicht hören, wenn Behörden einfach anfangen würden in das Eigentum von Privatpersonen einzugreifen."

In die gleiche Richtung argumentiert "Mike Myers": "Der Parkplatz gehört dem Vermieter. Es ist sein gutes Recht, das Auto dort zu lassen, wenn er das so möchte." Netto könne ihm aber verdeutlichen, wie geschäftsschädigend das ist und somit ein Umdenken erreichen. "Mit den Behörden hat das nichts zu tun. Nur weil uns etwas nicht gefällt, bedeutet das nicht, dass wir sofort jemanden losschicken können, der sich darum kümmert." Und "hellojed" fügt an: "Dass die Behörden da machtlos sind liegt in der Natur eines Privatgrundstücks. Ich würde nicht wollen dass mir ein Auto aus meiner Einfahrt abgeschleppt werden kann. Was daran peinlich sein soll kann ich nicht erkennen."

User "Michael" bringt ein wenig Ironie ins Spiel: "Das Auto parkt direkt vor dem Schild welches damit droht, dass unberechtigt geparkte Fahrzeuge abgeschleppt werden." Er kommentiert: "Ganz toll."

"Onliner" hält die Situation derweil rechtlich für sicher. "Der Eigentümer hat hier wohl ein Sonderrecht, um diesen Parkplatz zu nutzen. Rechtlich scheint mir das einwandfrei zu sein", schreibt er. Aber: "Moralisch eher fragwürdig und optisch finde ich es 'eher bescheiden'."

Auch auf Facebook wird fleißig kommentiert. Mit diversen Meinungen. So nimmt es ein User mit Humor: "Hängt doch einfach ein Schild dran auf polnisch/rumänisch usw.: 'Kostenlos zu verschenken, einfach aufladen und mitnehmen', und ich wette das Teil ist ruckzuck weg."

Ein Nutzer kann nur mit dem Kopf schütteln. "Wer zahlt? Einen Nutzen haben die finanziell nicht wirklich. Da ist das nicht so wichtig", schreibt er. "Würde das aber die Mutti vom OB stören, wäre das Auto schon weg. Leider ist das immer öfters so, auch bei vielen anderen Sachen. Kann da nur noch den Kopf schütteln. Aber wehe du fährst 7 kmh zu schnell und vergisst zu zahlen."

Über die Gründe dafür, dass der Van schon so lange steht, sinniert eine Userin: "Denke, der wird nicht abgeschleppt, weil man den 'derzeitigen' Besitzer nicht ausmachen kann oder nicht erreicht. Weil Vater Staat braucht einen der das alles Bezahlt." Anders wäre es, wenn ein angemeldeter dort stehen würde. "Da kann man mit Sicherheit sofort zur Kasse bitten, ansonsten kriegt man sein Auto nicht zurück", meint sie.

Darauf würden zwei Leser gar nicht warten: ""Einfach Abschleppen und Verschrotten", schreibt ein User. Und der andere ergänzt: ""Warum steht der überhaupt noch auf dem Behindertenparkplatz?", fragt er und schiebt nach: "Abschleppen und versteigern oder verschrotten. Fertig"

Das dies übrigens kein Einzelfall ist, merkt ein User an: "Auf dem Aldi in Kirchheim steht auch noch ein 3er BMW." Und eine Leserin schließlich hält die Debatte für unnötig. Sie schreibt: "In der Zeit, in der man diskutiert hätte man ihn schon abtransportieren können."