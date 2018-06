Heidelberg. (rnz/mare) Am Sonntag kommenden findet der diesjährige Aktionstag „Lebendiger Neckar und AOK-Radsonntag“ entlang des Neckars von Ilvesheim bis Eberbach statt. Und getreu dem Motto kann das Auto an diesem Tag in der Garage bleiben - denn die Aktionsorte sind per Bus und Bahn zu erreichen, wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mitteilt. Außerdem kommt es wegen Straßensperrungen zum Umleitungen von Buslinen. Der Überblick:

Besucher können demnach das vielfältige Veranstaltungsangebot auf der Neckarwiese in Heidelberg und in Ilvesheim (kurzer Fußweg von Seckenheim über die Neckarbrücke) mit der Straßenbahn Linie 5 erreichen. Neben den regulären Bahnen setzt die RNV auch dieses Jahr wieder die Expresszüge der Linie 9 ein, die eine schnellere Reisemöglichkeit mit Halt an den wichtigsten Haltestellen bieten.

Aufgrund von Straßensperrungen für die Veranstaltung werden die Heidelberger Buslinien 33, 34 und 35 ab Betriebsbeginn bis voraussichtlich 21.30 Uhr wie folgt umgeleitet:

Linie 33: In Richtung Emmertsgrund fahren die Busse der Linie 33 nach der Haltestelle Neckarschule (Ziegelhausen) durch den verkehrsberuhigten Bereich der Kleingemünder Straße über die Ziegelhäuser Brücke zur Haltestelle S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg.

Als Ersatz für die Haltestelle Kleingemünder Straße wird auf dem Umleitungsweg die gleichnamige Haltestelle der Linie 36 bedient. Die Gegenrichtung ist von der Umleitung nicht betroffen.

Linie 34: Die Busse der Linie 34 fahren zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Neckarschule (Ziegelhausen) in beiden Richtungen eine Umleitung über die Bundesstraße B37 (Neckarstaden) und bedienen dabei die Haltestellen Alte Brücke, S-Bahnhof-Altstadt und S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen. Die Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass, Stift Neuburg, Stiftsmühle, Neckarhelle und neuer Weg entfallen.

Linie 35: Die Buslinie 35 in Richtung Bildungszentrum fährt ab der Haltestelle Schützenhausbrücke eine Umleitung über die B45 und den Hollmuthtunnel direkt zur Haltestelle Stadttor und dann weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Hanfmarkt und Altes Rathaus können während des Lebendigen Neckars nicht bedient werden. In Richtung Wieblingen fahren die Busse der Linie 35 regulär.