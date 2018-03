Heidelberg. (hob) Der Diesel-Abgasskandal beschäftigt die Justiz. "Auch bei uns ist das ein großes Thema", sagt Landgerichtspräsident Frank Konrad Brede bei seinem Jahrespressegespräch. Rund 20 Klagen seien in Heidelberg anhängig, so Brede: "Dabei hat uns die Unterschiedlichkeit der Verfahren überrascht." In jedem Fall geht es um die Manipulationssoftware, mit deren Hilfe VW, Seat, Audi und Co. jahrelang die Abgaswerte ihrer Dieselfahrzeuge geschönt haben. Die einzelnen Kläger fordern aber auf ganz individuelle Weise eine Schadenswiedergutmachung.

Mal richten sie ihre Klagen gegen den Hersteller, mal gegen die Verkäufer, mal gegen beide. Während der eine die Rückabwicklung des Kaufvertrags fordert, möchte der andere den Wertverlust ersetzt bekommen, der nach Bekanntwerden des Skandals am Auto entstanden ist. Und auch wenn die Gerichte meist davon ausgehen, dass die betroffenen Fahrzeuge mangelhaft sind, ist nicht jede Klage erfolgreich, wie eine aktuelle Entscheidung der Heidelberger Richter zeigt.

Im konkreten Fall hatte eine Frau im Oktober 2011 einen Audi Q5 2.0 TDI Quattro der ersten Modellgeneration gekauft, in dem ein Dieselmotor der Baureihe EA189 verbaut war. Die Motorsteuerung war mit einer Abschalteinrichtung versehen. Die von Audi installierte Software erkannte dabei, wenn sich das Auto auf dem Prüfstand befand, sodass der Audi in dieser Situation möglichst wenig Stickoxide ausstieß. Im Normalbetrieb war der Schadstoffausstoß deutlich höher. Die Klägerin rügte, dass der Pkw mangelhaft sei und verlangte von Audi die Lieferung eines neuen Q5. Der Streitwert des Verfahrens betrug 42.000 Euro.

Die Zivilkammer 3 wies die Klage ab. Die Richter gaben der Frau zwar Recht, dass ihr Auto mangelhaft sei. Allerdings könne sie nicht darauf bestehen, dass sie einen neuen Q5 der zweiten Generation bekommt. "Die zweite Modellgeneration unterscheidet sich von der ersten Modellgeneration sowohl im äußeren Erscheinungsbild - flacherer und breiterer Kühlergrill, anderes Design im Bereich der Schweinwerfer, kantigeres Erscheinungsbild - als auch hinsichtlich praktisch sämtlicher technischer Merkmale", so die Entscheidung der Kammer. Die Klägerin habe daher kein Anspruch auf ein Auto mit höherer Motorleistung, niedrigerem Gewicht, geringerem Kraftstoffverbrauch, niedrigeren CO2-Emissionen und Erfüllung der Anforderungen der Euro 6-Abgasnorm. Dies sei von ihrem Nacherfüllungsanspruch aus dem Kaufvertrag nicht gedeckt.

"Das ist aber keine Leitentscheidung zum VW-Skandal", betont Landgerichtspräsident Brede. Vielmehr handele es sich auch bei diesem Urteil um eine Einzelfallentscheidung. Er und seine Kollegen sind nun sehr gespannt, wie das Oberlandesgericht Karlsruhe urteilen wird. Dort werden alle Dieselverfahren in einem spezialisierten Senat gebündelt.

Info: Aktenzeichen: 3 O 329/16