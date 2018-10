Heidelberg. (jola) Die drei Mitglieder der Bande, die sich mit gefälschten kassenärztlichen Rezepten hochpreisige Medikamente erschlich, müssen für mehrere Jahre ins Gefängnis: Richter Christian Mühlhoff sprach am Donnerstag zum Ende des Prozesses am Landgericht die beiden kroatischen und den bosnischen Staatsangehörigen wegen gewerbs- und bandenmäßiger Urkundenfälschung und Betrugs schuldig und verhängte Haftstrafen zwischen eineinhalb und viereinhalb Jahren. Damit blieb er in zwei Fällen nur knapp unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafe.

Nicht klären konnte das Gericht, was mit den Präparaten geschah. "Keine Zweifel" bestünden jedoch daran, so Mühlhoff, dass einige von ihnen weiterverkauft wurden. Die Bande hatte Norditropin, Xeljanz, Sutent und Nexavar an sich gebracht. Ersteres ist ein Medikament, das unter anderem Kindern mit Wachstumsstörungen verschrieben wird - jedoch auch bei Bodybuildern sehr beliebt ist. Bei den anderen Präparaten handelt es sich um Arthrose- und Krebsmedikamente. Den Marktwert der Beute bezifferte Mühlhoff auf 43.677 Euro.

Der Angeklagte Edis H. hatte ausgesagt, die Medikamente mit den Wachstumshormonen sich selbst verabreicht zu haben. Die Krebsmedikamente dagegen seien für seine kranke Cousine gewesen. Das Gericht hielt das für abwegig: "Kein Patient wird blind irgendein Medikament schlucken", sagte Mühlhoff. Die Nebenwirkungen seien immerhin beträchtlich.

Spätestens im November 2017 habe die Bande die Arbeit aufgenommen: Mit geklauten Rezeptblöcken stellten sie Fälschungen her, die neben dem Namen eines fiktiven Patienten An- und Unterschrift eines Arztes in der näheren Umgebung der Apotheke trugen. Bevor sie gedruckt wurden, telefonierte eine Person eine Liste mit Apotheken ab: "Solch hochpreisige Medikamente müssen extra bestellt werden", erklärte Mühlhoff. Das hätte die ehemalige Freundin des Angeklagten Edis H. übernommen. "Sie war ein durchaus maßgebliches Mitglied", sagte der Richter.

Anfangs sei die Ex-Freundin auch bei den folgenden Abholungen beteiligt gewesen sein. "Entnervt" habe sie dieses Unterfangen jedoch aufgegeben, nachdem sie bald bei einer Tour von der Polizei aufgegriffen wurde, fasste Mühlhoff zusammen. Der eigentliche Abholer sei dann der zweite Angeklagte Marko I. geworden. Der zweite Kroate, Dejan B., soll erst später dazu gekommen sein.

In Hakan G. dagegen, der in dem Prozess lediglich als Zeuge aussagte und der aktuell in Freiburg vor Gericht steht, sehen die Richter den Hauptschuldigen bei der eigentlichen Rezeptfälschung. Die Angeklagten Marko I. und Dejan B. seien eher "Fußsoldaten" gewesen, Edis H. zwar in einer bequemeren Position, "wir gehen aber nicht so weit, ihn als Boss anzusehen", so Mühlhoff. Der 40-Jährige wurde deshalb zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Verraten hatte ihn Marko I., kurz nach seiner Festnahme im Februar. Er hätte auch ein Märchen erzählen können über seine Motive oder die Hintermänner, sagte Mühlhoff. Doch er habe die Polizei zu Edis H. geführt. "Das kennen wir sonst nicht", so der Richter. Deshalb verurteilte das Gericht den 30-Jährigen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten. Bei "Larifari-Angaben" hätten ihm deutlich über drei Jahre gedroht, machte Mühlhoff deutlich.

Dejan B., gegen den gerade ein Auslieferungsverfahren läuft, bekam die niedrigste Strafe. Er soll für eineinhalb Jahre ins Gefängnis. "Eine Bewährung konnten wir beim besten Willen nicht aussprechen", erklärte Mühlhoff. Die Sozialprognose sei zu negativ: Kurz bevor Dejan B. 2016 nach Deutschland kam, war er bereits für drei Jahre in Kroatien im Gefängnis. Ihm kam bloß zugute, dass er erst später zu der Bande stieß und damit für das Gericht nicht klar ist, ob er auch als Bandenmitglied anzusehen ist. "Wir wissen nicht, ob er sich in die Gruppe integrieren wollte", so Mühlhoff.