Von Ulrich Willenberg

Heidelberg. Ein 35-Jähriger soll seine Freundin schwer misshandelt und vergewaltigt haben. Seit Mittwoch muss sich der aus Pforzheim stammende Deutsche vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Dem vorbestraften Mann droht die Sicherungsverwahrung. Folgt man der Anklage, dann hat das Opfer ein Martyrium durchlitten. Der gravierendste Fall soll sich an Neujahr 2017 in einem Heidelberger Boardinghouse abgespielt haben. Dort habe der Mann seine Freundin stundenlang gequält und dann vergewaltigt, sagte Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson in der Verhandlung.

Sie geht von folgendem Sachverhalt aus: Nach einer gemeinsamen Silvester-Feier schlug er seiner Freundin "ohne Anlass" ins Gesicht. Später kündigte er an, er werde sie "für das richten, was sie jemals Männern angetan hat". Er schüttete ihr Wodka ins Gesicht und versuchte, diesen anzuzünden, was ihm jedoch nicht gelang. Später würgte er die auf dem Bett liegende Frau, bis sie bewusstlos wurde. Es habe die Gefahr bestanden, dass sie stirbt, sagte die Oberstaatsanwältin. Das Opfer habe Verletzungen am Kehlkopf erlitten. Als sie wieder zu sich kam, drohte der Mann, ihr das Knie zu zertrümmern und das Gesicht zu zerschneiden. Dann riss er ihr die Kleidung vom Leib, vergewaltigte die weinende Frau und würgte sie dabei, so die Anklage. Durch die von ihm geschaffene "Atmosphäre der Gewalt" habe die Freundin nicht gewagt, sich zu wehren, so Anderson.

Bereits zwei Wochen zuvor sei der Mann "aus nichtigem Anlass" in der Wohnung des Opfers in Knittlingen handgreiflich geworden. Laut Anklage prügelte er auf sie ein, schlug ihr ein Handy auf den Kopf und spuckte sie an. Der 35-Jährige, der keinen Beruf erlernt hat, saß damals eine Haftstrafe ab und hatte Freigang. Als die Frau ihn zurück in die JVA Heilbronn fuhr, soll er mehrfach mit der Faust gegen ihren Kopf geschlagen haben. Sie erlitt mehrere Verletzungen unter anderem am Auge.

Trotz alledem zog sie später mit dem Mann in eine gemeinsame Wohnung in Eppingen. Dort gingen die Tätlichkeiten offenbar weiter. Am 8. Juni 2017 soll er die Frau geschlagen und mit einem Löffelstiel verletzt haben. Einige Tage später habe er ihr an einem Baggersee einen "wuchtigen Schlag" gegen den Brustkorb versetzt, sagte die Oberstaatsanwältin. Das Opfer musste stationär behandelt werden.

Anderson wirft dem Angeklagten Vergewaltigung, Körperverletzung und Bedrohung vor. Für den Prozess sind vier Tage anberaumt. Es sollen 17 Zeugen und zwei Sachverständige gehört werden. Die Verhandlung wird am 7. März fortgesetzt. Dann werde sich ihr Mandant äußern, kündigte Verteidigerin Julia Weiß an. Am gleichen Tag soll auch die frühere Freundin gehört werden, sagte Opferanwalt Thomas Franz. Ein Urteil ist für den 26. März geplant.