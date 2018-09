Von Willi Berg

Heidelberg. Er hat Gäste eines Speiselokals ausgeraubt und eine Spielhalle überfallen. Die psychischen Folgen für die Opfer sind gravierend. Staatsanwalt Dominikus Konheiser hat jetzt eine Haftstrafe von sieben Jahren und acht Monaten für den Angeklagten gefordert. Verteidiger Hanns Larcher plädiert auf eine "angemessene Strafe" für den 24-jährigen Deutschen. Das Urteil wird am Dienstag verkündet.

Die erste Tat ereignet sich am 1. November 2016 in Stutensee-Blankenloch, unweit von Karlsruhe. Es ist Halloween. Mit den Worten "Überfall! Geld her!" stürmt der mit einer Sturmhaube maskierte Mann abends in ein China-Restaurant. In dem Lokal sind ein Ehepaar und eine Frau die einzigen Gäste. "Ich dachte erst, es wäre ein schlechter Halloween-Scherz", erinnert sich eine Zeugin. Doch der damals 22-Jährige meint es ernst. Er drückt einen männlichen Gast gegen die Wand und hält ihm ein Butterfly-Messer an den Bauch. Verängstigt händigt der 29-Jährige ihm seine Geldbörse aus. Seine Gattin gibt ihm ihr Smartphone. Doch daran hat der Täter kein Interesse und lässt es fallen.

Stattdessen bedroht er eine andere Frau, die an der Theke wartet. "Ich hatte Todesangst und war wie versteinert", erzählt die 39-Jährige. "Hoffentlich komme ich hier lebend raus." Sie wirft ihren Geldbeutel auf einen Tisch. Das Personal flüchtet derweil in die Küche und schließt sich ein. Der Täter fährt mit seinem in der Nähe geparkten Auto davon. Seine Beute: insgesamt etwa 120 Euro. Weit schlimmer sind die psychischen Folgen für die Opfer. Für die 39-Jährige ist seither nichts mehr wie früher. Sie leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und ist deshalb immer noch in psychotherapeutischer Behandlung. Außerdem nimmt sie Medikamente gegen ihre Angstzustände.

Zwei Wochen ist sie nach der Tat krankgeschrieben. Lange Zeit kann sie nicht einkaufen gehen oder abends alleine den Hund ausführen. "Ich fühle mich nirgendwo sicher." In der dunklen Jahreszeit bekomme sie Panikattacken. Das Lokal habe sie bis heute nicht mehr betreten. Derweil sitzt der geständige Angeklagte mit gesenktem Kopf neben seinem Verteidiger. Dann versichert der heute 24-Jährige: "Ich habe nicht damit gerechnet, was das für Folgen haben kann. Es tut mir unendlich leid." Auch für das Ehepaar hat die Tat Folgen. Seine Frau leide immer noch unter Angstzuständen, berichtet ihr Gatte. Er selbst habe bis heute ein unangenehmes Gefühl, wenn er abends ausgehe.

Der Täter bleibt lange Zeit unerkannt. Bis er am 13. Februar 2018 nachts eine Spielhalle im Heidelberger Hauptbahnhof überfällt. Zuvor hat er Cannabis konsumiert. Er hält einer Mitarbeiterin eine Dose mit Pfefferspray vor das Gesicht und fragt: "Wo ist das Geld?" Die 25-Jährige rettet sich in die Toilette, verschließt die Tür und ruft die Polizei. Mit einer Beute von fast 1200 Euro flüchtet der maskierte Mann in Richtung der Bahngleise. Doch er kommt nicht weit. Ein Besucher der Spielhalle rennt hinterher, wirft ihn zu Boden und hält ihn fest, bis die Polizei kommt.

Der Täter verliert das erbeutete Geld, das er in den Händen hält. "Lass ihn los", hätten Passanten gerufen. "Ich war sauer, dass mir die Leute nicht geholfen haben", sagt der Zeuge. Der 35-Jährige sammelt einige der Geldscheine auf und behält sie für sich. "Das war mein Fehler." Er ist deswegen inzwischen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Zunächst leugnet der Angeklagte den Überfall in dem China-Restaurant. Doch er kann anhand seiner DNA überführt werden und gibt schließlich auch die erste Tat zu. Die Mitarbeiterin der Spielhalle ist noch immer dort beschäftigt. Seither habe sie jedoch Angst, wenn sie abends arbeite. "Es tut mir leid, dass ich Ihnen Stress gemacht habe", entschuldigt sich der Angeklagte.

Sein bisheriges Leben ist nicht gerade glücklich verlaufen. Verteidiger Hanns Larcher spricht von "massiven Defiziten", für die sein Mandant nichts könne. Dieser ist noch ein Baby, als seine Familie von Kasachstan nach Deutschland umsiedelt. Bald geht der Vater wieder zurück. "Er ist nicht heimisch geworden", sagt der Angeklagte. Die Mutter fängt an zu trinken und gibt den Sohn in eine Pflegefamilie. Da ist er gerade drei Jahre alt. Er sei von den Pflegeeltern schlecht behandelt und geschlagen worden.

Mit fünf kommt er in ein Heim, wo er zehn Jahre bleibt. Einen Schulabschluss hat er nicht, eine Bäckerlehre bricht er im dritten Jahr ab. Weil er zuviel getrunken habe, sagt er. Hinzu kommen verschiedene Drogen wie Cannabis, Kokain und Speed. Den letzten Job als Gabelstaplerfahrer schmeißt er Ende 2016 hin - einige Wochen nach der ersten Tat. "Ich hatte keine Lust", sagt er. Das sei schon in der Schule so gewesen.

Als er das China-Restaurant überfällt, hat er seinen letzten Verdienst bereits ausgegeben. "Ich war auf Geldsuche", so sein Motiv. Um Hemmungen abzubauen, habe er vorher Aufputschmittel konsumiert. Was der Angeklagte mit der Beute von 120 Euro gemacht habe, wird er gefragt? "Ich habe was zu rauchen geholt." Gemeint ist Cannabis.

Der Angeklagte habe sich der schweren räuberischen Erpressung und des schweren Raubes schuldig gemacht, so der Staatsanwalt. Der Verteidiger hält jedoch beide Fälle wegen des Drogenkonsums des Mandanten für minder schwer.