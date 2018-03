Von Willi Berg

Heidelberg. Er hat seine Freundin misshandelt, gedemütigt und vergewaltigt. Das Heidelberger Landgericht verurteilte den Angeklagten jetzt zu acht Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. Der vielfach wegen Gewalttaten vorbestrafte Deutsche habe seine "Aggressionen hemmungslos ausgelebt", sagte der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff. Und: "Er rastete aus, wenn ihm was nicht in den Kram passte." Das Opfer leide bis heute. Die 27-Jährige habe "Schlimmes erfahren von dem Mann, den sie liebte". Der 35-jährige Angeklagte drehte dem Gericht während der über einstündigen Urteilsbegründung den Rücken zu.

Opfer und Täter hatten sich im Herbst 2016 kennengelernt. Da saß der aus Pforzheim stammende Mann noch im Knast, hatte aber bereits Freigang. Bald kam es zu ersten Tätlichkeiten. Bei einem Besuch in deren Wohnung in Knittlingen prügelte er auf die Freundin ein und verletzte sie aus nichtigem Anlass.

Dennoch trennte sie sich nicht von ihm. "Sie dachte, sie könne ihm durch ihre Liebe helfen und ihn auf den richtigen Weg bringen", sagte Opferanwalt Thomas Franz. Silvester 2016 feierte das Paar gemeinsam in einer Diskothek in Heidelberg und übernachtete danach in einem Boardinghouse. Dort erduldete die Frau an Neujahr eine Orgie der Gewalt durch ihren Freund. Richter Mühlhoff sprach von einem "Martyrium". Der Angeklagte habe seine Freundin bespuckt, geschlagen und getreten. Und gedroht, sie zu "richten" und ihr das Knie zu zertrümmern. Er fuchtelte mit einem Messer herum und würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit, davon ist das Gericht überzeugt. Die Frau erlitt dadurch ein Kehlkopftrauma. Dann habe er ihr die Kleider vom Leib gerissen und "auf rabiate Weise den Geschlechtsverkehr erzwungen" - um seine Macht zu demonstrieren.

Der Grund für den Gewaltausbruch im Boarding-House ist kaum nachvollziehbar: Der Angeklagte war verärgert, weil seine Freundin in der Silvesternacht einen fremden Mann gebeten hatte, das Paar zu der Unterkunft zu fahren. "Was geht in einem Menschen vor? Man fasst sich an den Kopf", so der Vorsitzende Richter.

Später hat sich der Angeklagte "tränenreich entschuldigt". Erneut verzieh ihm seine Freundin. Nach dessen Haftentlassung zog das Paar im Juni 2017 nach Eppingen. Geändert hatte sich der Mann jedoch nicht. So schlug er in der neuen Wohnung auf die Frau ein und verletzte sie mit einem Löffelstiel, weil sie mit ihren Freundinnen chattete. Wieder entschuldigte er sich, wieder verzieh sie ihm. Ein letztes Mal. Eine Woche später versetzte er ihr an einem Baggersee vor Zeugen einen wuchtigen Schlag. Erst jetzt zeigte sie den Mann an.

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe weitgehend und beschuldigte seine Ex-Freundin zu Unrecht, sie handele mit Drogen. Vor Gericht räumte er lediglich ein, sie einmal geohrfeigt zu haben. Die Richter glaubten ihm nicht. Die Glaubwürdigkeit des Opfers sei dagegen "uneingeschränkt zu bejahen". Die Frau habe die Misshandlungen sechs Monate lang "klaglos ertragen und gehofft, dass die Dinge sich zum Besseren wenden". Nach der Anzeige habe sie ihren Job gekündigt, soziale Kontakte aufgegeben und sei für mehrere Wochen abgetaucht, sagte Mühlhoff. Die 27-Jährige leide an einer Posttraumatischen Belastungsstörung und befinde sich in psychotherapeutischer Behandlung, erklärte ihr Anwalt Thomas Franz.

Die Strafkammer verurteilte den Angeklagten jetzt wegen Vergewaltigung, Bedrohung sowie vorsätzlicher und gefährlicher Körperverletzung. Der 35-Jährige habe eine "massive Neigung zu Aggressivität", sagte Mühlhoff: "Gewalt zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben." Und das bereits seit dem 14. Lebensjahr. Mit 19 habe er seine damalige Freundin "schauderhaft misshandelt". Seit 2002 verbrachte er viele Jahre im Knast. Drei Anti-Aggressionskurse seien "fruchtlos verpufft", so der Richter. Der Angeklagte verstehe es, Menschen für sich einzunehmen. "Hilfsbereite Frauen werden sich immer wieder finden", glaubt Mühlhoff. Die Verteidiger wollen Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen. Sie hatten eine nicht bezifferte Strafe wegen Körperverletzung beantragt.