Heidelberg. (tt) Der zwölfte Landesfeuerwehrtag findet vom 20. bis 22. Juli in Heidelberg statt. Er richtet sich nicht nur an die Angehörigen der Feuerwehr, sondern auch an die interessierte Öffentlichkeit. Folgende Veranstaltungen werden am Freitag, 20. Juli, angeboten:

Bei der Feuerwehr-Messe auf dem Airfield informieren zwischen 8 und 18 Uhr rund 90 Aussteller über alle Neuentwicklungen in Sachen Ausstattung, Fahrzeuge und Hilfsmittel. Wer möchte, kann in einem Unimog über einen Parcours für den Geländelastwagen mitfahren oder ein Löschfahrzeug für Flughäfen bestaunen. Außerdem werden Workshops und Fachvorträge angeboten, für Kinder gibt es einen eigenen Themenbereich.

Vorführungen und Übungen zeigt die Feuerwehr zwischen 10 und 18 Uhr im gesamten Stadtgebiet.

Das Experimentarium der Jugendfeuerwehr kommt beim Landesfeuerwehrtag zwischen 10 und 18 Uhr auf dem Karlsplatz zum Einsatz. Die 15 Experimentier- und Mitmachkisten laden Kinder und Jugendliche zum Mitmachen ein und zeigen ihnen dabei, welchen Herausforderungen sich Feuerwehrleute stellen müssen.

Die Feuerwehr-Oldtimer, die in den letzten Tagen in der gesamten Region für den Landesfeuerwehrtag Werbung gemacht haben, sind zwischen 10 und 18 Uhr auf dem Kornmarkt und auf der Hauptstraße zu sehen.

Die Ausstellung über Carl Metz, den Heidelberger Feuerwehr-Pionier, kann man sich zwischen 8 und 18 Uhr im Foyer des Rathauses, Marktplatz 12, anschauen. Dort gibt es auch eine Briefmarke zum 200. Geburtstag von Metz und einen Sonderstempel der Post.

Die zentrale Bewirtung für alle Gäste des Landesfeuerwehrtages findet auf dem Universitätsplatz statt. Zwischen 10 Uhr und Mitternacht haben die Stände dort geöffnet, Live-Musik gibt es ab 19.30 Uhr von der "Ralph US Band".

Wer mit dem Auto anreist, sollte den neuen Messplatz anfahren und von dort aus den kostenlosen Shuttle-Bus nehmen. Die Buslinie verbindet im 15-Minuten-Takt von 8 bis 24 Uhr das Airfield mit den Austragungsorten in der Innenstadt.