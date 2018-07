Von Timo Teufert

Heidelberg. Der Auftakt des Landesfeuerwehrtages in Heidelberg steht ganz im Zeichen von 13 historischen Feuerwehrfahrzeugen: Sie sind ab Samstag in der gesamten Region unterwegs, um Werbung für die große Feuerwehrschau am kommenden Wochenende, 21. und 22. Juli, zu machen.

Die "Nostalgie in Rot" beginnt am Samstag von 16 bis 19 Uhr auf dem Uniplatz, danach fahren die Lösch- und Drehleiterfahrzeuge aus den 1920er und 1930er Jahren nach Bretten, Hockenheim, Leimen, Lorsch, Mannheim, Neckargemünd, Schriesheim, Schwetzingen, Weinheim und Wiesloch.

Mit dabei sind auch drei Fahrzeuge der Firma Metz, die eng mit Heidelberg verbunden ist. Zwar wurden die Fahrzeuge, die jetzt zu sehen sind, bereits in Karlsruhe produziert, bis 1905 hatte die Firma aber ihren Sitz am Neckar. Gegründet wurde sie 1842 von Carl Metz, der vor 200 Jahren am 5. August 1818 in Heidelberg geboren wurde, und hatte ihren Sitz in der Heiliggeiststraße in der Altstadt. Die "Fabrik hydraulischer Maschinen, Eisen- und Messing-Gießerei" stellte Feuerspritzen her und übernahm im Laufe der Zeit eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Feuerwehrtechnik, insbesondere von Pumpen und Spritzen.

Metz gilt zudem als Gründungsvater der Freiwilligen Feuerwehr. Ihm ist von Montag, 16. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, im Heidelberger Rathaus, Marktplatz 10, eine Ausstellung gewidmet. Geöffnet ist Montag von 14 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Dort wird auch für Philatelisten etwas geboten: Es gibt Briefmarken mit dem Konterfei des Feuerwehrpioniers, einen Sonderstempel und unterschiedliche Schmuckumschläge.

Im Rahmen des Landesfeuerwehrtages finden auch verschiedene Wettbewerbe der Feuerwehrangehörigen statt. Das Leistungsabzeichen wird am Samstag, 21. Juli, von 8 bis 17 Uhr auf dem Airfield am Diebsweg abgenommen, die Wettbewerbe für die Leistungsspange der Jugendfeuerwehr von 8 bis 15 Uhr auf dem Gelände des Heidelberger Sportclubs, Harbigweg 10.

Bei der SG Kirchheim, Pleikartsförster Straße 130, zeigen am Samstag, von 8 bis 15 Uhr, die Wehrleute den Aufbau eines trockenen Löschangriffs und einen Staffellauf mit allerlei Hindernissen. Am Institut für Sport und Sportwissenschaft, Im Neuenheimer Feld 700, startet am Sonntag, 22. Juli, ab 9 Uhr der Feuerwehr-Duathlon. Zuerst müssen die Teilnehmer auf die fünf Kilometer lange Laufstrecke, danach 20 Kilometer aufs Fahrrad.

Das Landeswertungsspiel der Feuerwehrkapellen findet am Samstag von 9 bis 15 Uhr im Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Schwalbenweg 1/2, statt. Auf dem Airfield zeigen am Freitag und Samstag, jeweils von 8 bis 18 Uhr, 90 Aussteller die neuste Feuerwehrtechnik.

Am Sonntag lädt dann die "Lebendige Feuerwehr"-Meile von 10 bis 17 Uhr alle Interessierten auf den Neckarstaden ein. Dort gibt es nicht nur Vorführungen und Übungen, sondern auch einen Wettbewerb historischer Handdruck-Feuerspritzen (12 bis 14.30 Uhr).

Zentraler Parkplatz für die Besucher des Landesfeuerwehrtages ist der Messplatz am Kirchheimer Weg. Eine Sonderbuslinie verbindet von Freitag bis Sonntag im 15-Minuten-Takt alle wichtigen Stationen des Landesfeuerwehrtages im Stadtgebiet. Die Mitfahrt ist kostenlos möglich.