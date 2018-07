Von Anica Edinger

Heidelberg. Für die Fans der "Villa Nachttanz" war es im letzten Jahr ein Schock - jetzt können sie aufatmen: Denn nach einjähriger Pause startet heute das Sommerfestival "Festivilla" des nicht-kommerziellen Kulturhauses im Pfaffengrund. Und ganz offenbar hat sich die Auszeit gelohnt. Schließlich fahren die Macher zur 14. Auflage des Festivals richtig auf.

Und so gibt es an fünf Tagen, bis Sonntag, 29. Juli, auf zwei Bühnen im und um das Häuschen in direkter Nachbarschaft zur Heidelberger Brauerei an die 20 Acts - von Feuerkünstlern, über Sänger, Songschreiber, Rapper und Reggae-Künstler bis hin zu DJs und Slam Poeten ist alles dabei, egal ob aus dem In- oder Ausland.

Hintergrund Das Festivilla-Programm Mittwoch, 25. Juli > Nico Maleón eröffnet das Festival heute um 20.30 Uhr im Feuergarten. Er ist ein Musiker und Songschreiber aus der mexikanischen Grenzstadt Nogales. > Eine Feuershow gibt es vor und nach dem Auftritt von Nico Maleón. Eintritt für den ganzen Tag an der [+] Lesen Sie mehr Das Festivilla-Programm Mittwoch, 25. Juli > Nico Maleón eröffnet das Festival heute um 20.30 Uhr im Feuergarten. Er ist ein Musiker und Songschreiber aus der mexikanischen Grenzstadt Nogales. > Eine Feuershow gibt es vor und nach dem Auftritt von Nico Maleón. Eintritt für den ganzen Tag an der Abendkasse: 6,50 Euro. Donnerstag, 26. Juli > Der Liederslam in Kooperation mit dem Kulturfenster feiert seinen Saisonabschluss ab 19.30 Uhr. Wer mit Gesang, Texten und Performance überzeugt, wird am Ende Star des Abends. > Kids of Adelaide sind zwei Jungs, die seit einiger Zeit erfolgreich durch Deutschland touren. Sie spielen ab 22 Uhr in der Schachtel. > Das Stromorchester spielt ab 23.30 Uhr im Wohnzimmer - tief gehende Beats, die einen Mix mit Synthesizern und Bässen eingehen. Eintritt: 7,50 Euro. Freitag, 27. Juli: > Dux Louie surfen seit zwei Jahren auf der Welle aus Wah, Slap und Tambourines. Die Heidelberger spielen sie ab 17.20 Uhr im Garten. > The Kii ist ein Hip-Hop-Projekt von Michael Nowatzky und Jan Lilienthal, zwei Studenten aus Mannheim. Sie treten um 19 Uhr im Garten auf. > Spiral Drive spielt ab 20 Uhr im Garten. Die Band um Raphael Neikes präsentiert Space Rock, der verschiedene psychedelische Stile kombiniert. > BAL spielen experimentellen Indie - ab 21.10 Uhr im Garten. > Yarosslav live spielt Elektro-Pop ab 22 Uhr in der Schachtel. > Das Fallen lässt die Nacht ab 1 Uhr in der Schachtel ausklingen. Sie präsentieren elektronische Bässe mit Gitarre, Schlagzeug und Synthesizer. Eintritt: 13,50 Euro. Samstag, 28. Juli > Impro2 und Ray Tulodziecki treten ab 17 Uhr im Garten auf. Dann gibt’s spontanes Theater mit Musik. > Apes in Suites spielen ab 19.30 Uhr im Garten Jazz gepaart mit Funk und Hip Hop, verzerrten Gitarren, viel Bass, Schlagzeug und Klavier. > Die Gruppa Karl-Marx-Stadt bietet Russendisko - ab 20.30 Uhr im Garten. > Mama Marjas und Don Ciccio entführen das Publikum in die Welt des Reggae, des Soul und auch des Hip-Hop. Sie spielen ab 22 Uhr in der Schachtel. > Glowing Eyes vereinen Live-Drum and Bass, punkigen Deutschrap, Electronica - und wollen die Popmusik neu formatieren (ab Mitternacht in der Schachtel. Eintritt: 15,50 Euro). Sonntag, 29. Juli: > Astra van Nelle & der Lorbeerstorch ist ein Akustik-Punk-Duo, das sich den gängigen Normen des Singer/Songwriter-Genres widersetzt. Sie singen ab 17 Uhr im Garten. > Poetry Slam gibt’s unter freiem Himmel ab 18 Uhr vom Veranstalter "Word up!". > Cynthia Nickschas ist Sängerin und Gitarristin - und bietet zum Abschluss der "Festivilla" mit ihrer Band unangepassten Songwriter-Pop mit kritischen wie lebensfrohen Texten. Eintritt: 9 Euro. Info: Tickets im Vorverkauf unter www.festivilla.de (ani)

Schweren Herzens hatte der Trägerverein der "Villa Nachttanz" - "Villa Nachttanz - Aktiön 2001" - im letzten Jahr entschieden, das Festival ausfallen zu lassen. Grund war der Mangel an Helfern: Es hatte sich keiner gefunden, der die Organisation in die Hand nehmen wollte oder konnte. Man brauche eine Pause, um neue Energie zu sammeln, hieß es damals.

Schließlich wird bei der "Villa Nachttanz" alles von Ehrenamtlichen gestemmt - von der Kasse über die Bar bis hin zur Technik und der Programmplanung. Auch der Umzug im Jahr 2015 vom alten Standort im Wieblinger Weg in das neue Haus im Klingenbühl - inklusive Umbau - hat das ganze Team viel Kraft gekostet.

Jetzt, gut ein Jahr später, habe man aber wieder "neue Leute gefunden, die tatkräftig mithelfen", wie Christoph Rothfuß vom Vorstand des Trägervereins am Dienstag auf RNZ-Anfrage berichtete. Ein Kernorganisationsteam von drei "Villa"-Mitgliedern arbeite schon seit Februar am Festival, wie auch Johann König, der neue erste Vorsitzende des Vereins, berichtete.

"Aber sie bekamen und bekommen natürlich Unterstützung vom Rest das Teams", sagt der 31-Jährige. Das besteht derzeit aus gut 16 Mitgliedern. Doch wenn es heute mit der "Festivilla" losgeht, werden noch viel mehr Ehrenamtliche mit anpacken - nämlich pro Tag zwischen 50 und 55, wie König schätzt.

Und auch schon in den letzten Tagen wurde fleißig gearbeitet: Schließlich mussten nicht nur die zwei Bühnen - eine unter freiem Himmel im Garten und eine weitere im großen Konzertsaal, der "Schachtel", im Inneren - aufgebaut werden. Auch die Internetseite samt Ticketoption (www.festivilla.de) gestaltete das "Villa"-Team selbst, zudem mussten noch Ablaufpläne geschrieben und ordentlich Werbung gemacht werden.

Bei der Programmplanung war den Machern vor allem eines wichtig: Vielfalt - und zwar jenseits des Mainstreams. "Bei uns bekommen auch regionale Bands die Möglichkeit, auf der Festivalbühne zu spielen, gepaart mit großen Hauptacts", erklärt König. Für ihn ist das etwa die "Gruppa Karl-Marx-Stadt" oder "Mama Marjas", die feministische Hip-Hop- und Reggae-Koryphäe. Aber eigentlich findet König: "Jeder Tag ist ein Highlight."