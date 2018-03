Kumamoto/Heidelberg. (rie) Yuka Ogata wollte ein Zeichen setzen im November 2017. Also brachte sie ihren damals sieben Monate alten Sohn Dogen mit in eine Sitzung des Stadtrats von Kumamoto. "Ich glaubte, es war der einzige Weg, auf die riesigen Hindernisse, die mir und anderen berufstätigen Müttern in den Weg gelegt werden, aufmerksam zu machen", sagte die 42-Jährige jetzt bei einem Gespräch mit der RNZ in Kumamoto. Doch der Vorsitzende des Gemeinderats sowie andere männliche Stadträte zwangen sie, den Ratssaal zu verlassen. "Das hat einmal mehr gezeigt, wie in Japan mit berufstätigen Müttern umgegangen wird."

Hintergrund

Kumamoto

Kumamoto ist mit 9230 Kilometern die am weitesten entfernte Partnerstadt Heidelbergs und liegt auf Kyushu, der südlichsten der vier Hauptinseln Japans. In Kumamoto leben knapp 750.000 Menschen. Die berühmte Burg, die beim Erdbeben 2016 so schwer zerstört wurde, ist eine der drei bedeutendsten Burgen des Landes. Ein beliebtes Ziel von Touristen ist auch der Suizenji-Park, ein Landschaftsgarten, der vor knapp 400 Jahren angelegt wurde. Die Städtepartnerschaft mit Kumamoto gibt es seit 1992. Doch schon in den frühen 1960er Jahren knüpfte der gebürtige Heidelberger Norbert Hormuth, der als Lektor an der Universität Kumamoto arbeitete, erste Kontakte. Neben regelmäßigen Bürgerreisen, die von den Freundeskreisen in den beiden Städten organisiert werden, ist der Jugendaustausch ein wesentlicher Bestandteil der Freundschaft. Zudem sind jedes Jahr Krankenschwestern, Pfleger, Medizintechniker und Ärzte in der jeweiligen Partnerstadt zu Gast, um sich auf ihrem Spezialgebiet weiterzubilden. Auch im Bereich des Sports gibt es einen intensiven Austausch.

Ogatas Fall erregte weltweites Medieninteresse - denn er warf ein Schlaglicht auf die Situation berufstätiger Mütter in Japan: Noch immer gibt es sehr wenige Betreuungsplätze, die Arbeitswelt wird dominiert von Männern, unter fünf Prozent der Führungspositionen haben Frauen inne. Yuka Ogata kämpft seit Jahren für familienfreundlichere Arbeitsverhältnisse in Japan. "Als ich schwanger war, bat ich darum, meinen Sohn im Gemeinderat stillen zu dürfen - oder dass eine Betreuung für Kinder von Stadträten organisiert wird." Doch es sei nichts geschehen. Also habe sie sich entschieden, ihn einfach in die Sitzung mitzubringen.

Im 48-köpfigen Gemeinderat Kumamotos sitzen nur sechs Frauen. Doch auch die Kolleginnen Ogatas haben kein Verständnis für ihre Aktion. "Das war doch nur eine PR-Aktion", sagt etwa Stadträtin Hiroe Koike. "Sie soll sich lieber um die Anliegen der Bürger kümmern, nicht um sich selbst."

Ogata ist unabhängig, gehört keiner Partei an. "Seit November bin ich im Gemeinderat völlig isoliert", sagt sie. Aber von Bürgern aus ganz Japan bekäme sie viel Unterstützung. Mit ihrem Anliegen sei sie indes kaum weitergekommen. Der Status quo: Sie könne ihr Kind außerhalb des Ratssaals stillen, und das Sekretariat sage ihr Bescheid, wenn eine Abstimmung anstehe. "Das klappt aber nicht, ich habe dennoch Abstimmungen verpasst."

In Kumamoto üben die Stadträte ihr Mandat hauptberuflich aus. Im ehrenamtlichen Gemeinderat Heidelbergs sind die Bedingungen für Mütter und Väter junger Kinder deutlich besser. "Gremienmitglieder können ihre Babys gerne in die Sitzungen mitbringen, sofern der reguläre Sitzungsablauf dadurch nicht gestört wird", sagt ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Auch Stillen sei erlaubt, zudem gibt es im Rathaus einen Still- und einen Wickelraum. Zwar gibt es keine Kinderbetreuung, doch Stadträte mit kleinen Kindern können für einen Babysitter 50 Euro pro Sitzungstag beantragen.