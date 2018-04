RNZ. Zum dritten Mal präsentiert das Unterwegstheater das Format "720 Stunden", bei dem die Hebelhalle 30 Tage lang für lokale Projekte zur Verfügung steht. Unter dem Motto "Tanz Lokal" werden sieben Choreographen, die zuvor eine Unterstützung des Choreographischen Centrums erhalten haben, in der Zeit vom 9. September bis zum 8. Oktober jeweils um 20 Uhr aktuelle Arbeiten in der Hebelhalle, Hebelstraße 9, präsentieren.

Mit "Tanz Lokal" schafft das Unterwegstheater eine Plattform für die Entwicklung der Tanzszene in Heidelberg und der Region und begleitet den Produktionsprozess von den Proben bis zur Aufführung. Dabei sind die Räumlichkeiten des Choreographischen Centrums die Basis für die Entwicklung der Produktionen, und die Hebelhalle bietet mit ihrer technischen Ausstattung den adäquaten Rahmen für die Aufführungen.

Im Rahmen von "720 Stunden" zeigen etwa Jonas Frey und Joseph Simon am 16. und 17. September "Infinate Games", eine spielerische Verbindung von zeitgenössischem Tanz und Hip-Hop. Catherine Guerin versucht mit "Text US" am 21. und 22. September zu verstehen, wie Sprache funktioniert, Menschen zu verbinden, zu verführen oder zu trennen. Elisabeth Kaul und Tess Lucassen beschäftigen sich am 23. und 24. September in "Global Citizen" mit dem Widerspruch scheinbar endloser Möglichkeiten auf der einen, und dem Gefühl des Verlustes schier unendlicher Chancen auf der anderen Seite, wann immer eine Entscheidung getroffen wird. "Liminal Drift" ist das Stück von Christina Liakopoyloy, das von Ausbeutung, Diskriminierung und Flucht handelt. Es wird am 28. und 29. September gezeigt.

Viele Jahre nach ihrem Abschied von der Bühne entwickelt die langjährige Tänzerin und Choreografin Kate Antrobus eine neue Performance für zehn junge Erwachsene. "Hive Mind" lotet am 30. September und 1. Oktober Spielmöglichkeiten zwischen Schauspiel und Tanz aus und schafft eine aktuelle Form des Choreographischen Theaters im "Community Dance"-Bereich. Uschy Szott und Paolo Amerio präsentieren am 7. Oktober mit 40 jugendlichen Tänzern "Breakdance meets Gershwin", eine amüsante Interpretation der "Rhapsody in Blue" von George Gershwin.

Info: Karten gibt es im Vorverkauf in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6. Weitere Informationen im Internet unter www.unterwegstheater.de.