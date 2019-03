Heidelberg. (pne) Die Clubs der Stadt brauchen mehr Unterstützung. Darin sind sich sowohl das städtische Kulturamt als auch der Verein "Eventkultur Rhein-Neckar" einig. Als erste Stadt in der Metropolregion soll Heidelberg daher ein Förderprogramm für Clubs bekommen. Dies verkündete die Stadt vor wenigen Tagen. Dem Verein "Eventkultur" ging das nun aber alles ein wenig zu schnell.

"Ich bin überrascht, dass wir vorab nicht informiert wurden, sondern es aus der Zeitung erfahren haben", sagt Zora Brändle, erste Vorsitzende des Vereins. Auch wenn das Thema eine gewisse Dringlichkeit habe, fordert Brändle eine Lösung, "die langfristig Bestand hat und auf den Erkenntnissen von Experten und Studien beruht". Das aktuelle Konzept der Stadt sieht vor, Clubbetreiber bei der Veranstaltung von Livemusik-Konzerten zu unterstützen. Geplant ist, dass die Clubs für jede Veranstaltung bis zu 1000 Euro finanzielle Hilfe beantragen können.

Dieser Entwurf stößt bei "Eventkultur" auf Kritik. "Wir sind der Meinung, dass er sich zu sehr auf Projektförderung für einzelne Termine fokussiert", erklärte Brändle auf Anfrage der RNZ. Als Branchenverband schaue man immer auch auf die anderen Regionen Deutschlands. Die bisher fruchtbarsten Modelle basierten auf einer strukturellen Förderung. Für Brändle ist der Entwurf der Stadt davon weit entfernt: "Wir haben es hier mit einer Projektförderung für einzelne Konzerte zu tun, die auch über bereits bestehende Projektfördertöpfe der Stadt bezuschusst werden können." Der Verein fordert deshalb ein strukturelles Förderkonzept. "Mit dem gleichen Geld kann so mehr erreicht werden", sagt Brändle.

Sauer aufgestoßen ist Brändle, dass sich diese eigenen Vorstellungen kaum in dem derzeitigen Entwurf von Kulturamt und Amt für Wirtschaftsförderung wiederfinden. Zwar habe man sich mit der Stadt ausgetauscht. "Das Konzept, welches das Kulturamt nun vorstellen will, ist jedoch nicht das Produkt gemeinsamer Gespräche."

Bei der Stadt kann man diesen Ärger nicht nachvollziehen. Bei dem vorliegenden Konzept handele es sich nur um eine Informationsvorlage des Gemeinderats. "Das ist noch kein Beschluss", teilte ein Stadtsprecher gegenüber der RNZ mit. Zudem hätte in den vergangenen Wochen und Monaten ein enger Austausch zwischen "Eventkultur" und Vertretern der Stadtverwaltung stattgefunden. Das Konzept, so der Stadtsprecher, werde weiter ausgearbeitet - ebenfalls in Kooperation mit "Eventkultur".

Bereits am 4. April soll das Förderkonzept im Ausschuss für Bildung und Kultur vorgestellt werden, ehe dann am 27. Juni der Gemeinderat darüber entscheidet. Danach, so der Stadtsprecher, könnten sich die Clubbetreiber dann um eine Förderung bewerben. Für die Jahre 2019 und 2020 hat der Gemeinderat insgesamt 80.000 zur Clubförderung bereitgestellt.