Heidelberg. (mün) Das Thema Kneipen-Öffnungszeiten in der Heidelberger Altstadt bleibt das Streitthema Nummer 1 in Heidelberg. Zwar hat der Gemeinderat am Dienstag endlich entschieden, wie die Gaststätten in der östlichen Altstadt ab dem 2. August öffnen dürfen. Doch: Der Beschluss mit den Stimmen von CDU, FDP und Linke/Piraten im Heidelberger Stadtparlament wird wieder vor dem Verwaltungsgericht landen. Das hat der Anwalt der Anwohner angekündigt. Schon im März hatten die Richter nach der Anwohnerklage die damalige Heidelberger Sperrzeiten-Regelung kassiert. Der Grund: Die wissenschaftlichen Lärmgutachten und der Schutz der Anwohnerinteressen – immerhin 1100 Menschen – wurden ignoriert. Und auch jetzt zeigt sich das Gericht skeptisch.

Nach der Neuregelung müssen die Kneipen in den Nächten auf Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 1 Uhr, in den Nächten auf Freitag um 3 Uhr und auf Samstag und Sonntag auf 4 Uhr spätestens schließen. Dass das den Anwohnern zu weit geht, geht wiederum der Mehrzahl der Kommentatoren auf der RNZ-Facebook-Seite und auf rnz.de zu weit.

„Wer in die Altstadt zieht, muss damit rechnen, dass es etwas lauter ist. Wird ja niemand dazu gezwungen dort zu wohnen“, behauptet ein Facebook-Nutzer. Eine andere Userin kommentiert: „Die Heidelberger sind mittlerweile ein sehr verschlafenes Völkchen- wo bleibt der Aufstand? Wo bleibt die Gegenwehr - früher gab es echt häßliche Demos wegen HSB Erhöhungen.. und jetzt mimimimimiiii“.

Andere Befürworter der neuen Kneipen-Öffnungszeiten reagieren nur noch sarkastisch: „Die sollen alles dicht machen. Komplett. Nicht nur die untere Straße sondern die komplette Altstadt. Tagsüber wie auch nachts. Einfach alles schließen. Punkt. Aus.“ Oder: „Mein Gott! Dann macht die Kneipen halt alle dicht, vernichtet wieder ein paar Arbeitspätze und reisst die gesammte Altstadt ab besten gleich ab. Dann ist HD bald ganz tot.“

Unterstützer der Anwohnerklage melden sich nur wenige zu Wort: „Ich frag mich wirklich, warum muss man bis vier Uhr in der früh saufen und feiern gehen..“, schreibt eine Userin. Die Antworten kamen prompt: „Warum nicht?“ war die Kurzfassung; länger und ausführlicher antwortete ein Facebook-User so: „Niemand MUSS. Es liegt im Ermessen des Wirts, zu entscheiden wie lange es sich wirtschaftlich für ihn lohnt, aufzulassen. Wenn die Nachfrage da ist, ist sie eben da. Sie sind in ihrer Jugend bestimmt auch das ein oder andere mal bis 4 in einer Diskothek gewesen.“

Auf rnz.de melden sich auch vermehrt diejenigen zu Wort, die die Anliegen der Anwohner befürworten. So schreibt ein User: „Da hat der Gemeinderat (mal) wieder in seiner Allmacht beschlossen: das Urteil des Verwaltungsgerichts vom März 2018 zu ignorieren ("es ist immer viel zu laut in der Altstadt"); die Vorlage der eigenen Stadtverwaltung zum wiederholten Mal zu missachten; die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die in der Altstadt leben (und die den Gemeinderat gewählt haben) einfach hinter das merkantile Interesse einiger Gastronomen zu stellen.“

Auch CDU-Stadtrat Alexander Föhr, der die langen Öffnungszeiten in den Nächten zu Freitag, Samstag und Sonntag mit durchgesetzt hat, kommentiert ausführlich: „Manchmal reicht ja der Blick auf die Zahlen: Der Unterschied zwischen dem Verwaltungsvorschlag, der ja offenbar super anwohnerfreundlich ist (unter der Woche 1 Uhr und am Wochenende 3 Uhr als Sperrzeit) und dem jetzt beschlossenen sind exakt 4 (!) Stunden pro Woche (zwei am Donnerstag und eine am Freitag und am Samstag). Hinzu kommen im beschlossenen Antrag noch flankierende Maßnahmen, die es im Verwaltungsvorschlag nicht gibt. Ich finde das reicht jetzt nicht, um den Untergang der Altstadt (alternativ zum Abendland) auszurufen und davon zu sprechen, dass auf der einen Seite die Altstadtfeinde sind und auf der anderen die großen Freunde. Ein bisschen mehr Sachlichkeit würde der Diskussion gut tun.“

Doch eine Antwort auf diese Sicht der Dinge folgte auf dem Fuß: „Ich bin froh um jede Stunde mehr Schlaf, insbesondere in der Nacht. Die flankierenden Maßnahmen sind eine nette Idee, doch der Ordnungsdienst ist auch nicht in der Lage, Missstände zu beheben, wie die Falschparkerei in ganz Heidelberg.“

Sicher ist: Mit dem Beschluss des Gemeinderates ist die Diskussion noch lange nicht zu Ende - der Streit wird uns bestimmt auch noch die zweite Jahreshälfte beschäftigen.