Von Anica Edinger

Heidelberg. Anja Plesch-Krubner gibt nicht auf: Täglich schreibt sie zig E-Mails und Briefe, sie ist in Kontakt mit Schulleitern und Eltern, mit Schülersprechern oder auch Politikern, sie liest Zeitungen, Magazine oder andere Artikel, die sie über einen bildungspolitischen Verteiler per Mail zugeschickt bekommt, wie am Fließband. "Man muss ja auch fundiert argumentieren können", sagt die 49-jährige Mutter. Vor rund einem Jahr hat sie dem achtjährigen Gymnasium von Heidelberg aus den Kampf angesagt - und gründete die Initiative "G 9 - jetzt".

Nur: "Von Politikseite her tut sich nichts", bedauert Plesch-Krubner. Vom Kultusministerium bekäme sie nur noch Standardantworten, die zuständige Ministerin, Susanne Eisenmann (CDU), beharre auf ihrem Standpunkt: "Während ihrer Legislatur wird es keine Änderungen geben", habe Eisenmann laut Plesch-Krubner mehrfach deutlich gemacht.

Schließlich, auch das ist eines von Eisenmanns Argumente, könne man nicht nur an den 44 Modellschulen im Land noch in neun Jahren zum Abitur. Auch, wer die Realschule und dann ein berufliches Gymnasium besuche, könne G 8 ausweichen. Für Plesch-Krubner ist das keine Alternative zum allgemeinbildenden Gymnasium: "Für ein Kind, das fürs Gymnasium empfohlen wurde, ist doch der Weg über die Realschule keine Option", sagt sie.

Doch selbst der Versuch, innerhalb der Parteien im Land eine Diskussion in Gang zu bringen, sei größtenteils gescheitert. Und: "Wir sind noch immer eine Zwei-Mütter-Initiative", berichtet Plesch-Krubner. Ihre Mitstreiterin ist Corinna Fellner aus Wangen im Allgäu. Weitere aktive Kämpfer habe man noch nicht gewinnen können, "aber moralische Unterstützung gibt es genug", so Plesch-Krubner. Auch deshalb denkt die 49-Jährige nicht daran, aufzuhören.

Und eine Petition, mit der die Initiative jetzt endlich den Durchbruch schaffen will, gibt ihr recht: In den ersten zwei Wochen haben sich fast 6000 Menschen auf der Online-Plattform "Open Petition" für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ausgesprochen. 21.000 Unterschriften braucht die Initiative, um es mit ihrem Anliegen bis vor den Petitionsausschuss des Landtags zu schaffen. Dafür bleiben noch 165 Tage.

"Wir freuen uns über die große Unterstützung", sagt Plesch-Krubner. Doch gleichzeitig befürchtet sie, dass die Zustimmung nach der ersten Euphorie jetzt abflacht. Deshalb investiert sie täglich an die drei Stunden in ihre Initiative, macht Werbung über Facebook oder schreibt potenzielle Unterstützer aus ihrem Freundeskreis an. "Ich muss aufpassen, dass die Familie nicht darunter leidet."

Doch das "Ungerechtigkeitsgefühl", wie es Plesch-Krubner ausdrückt, treibe sie immer wieder von Neuem an. Zwölf Prozent mehr Wochenarbeitszeit mute man Schülern mit G 8 zu - "und keiner stellt sich schützend vor sie", so die zweifache Mutter.

Dazu kommt noch ein Gefühl: Wut. Auf Politiker. "Die sitzen da auf ihren Posten und schauen zu, wie wir unsere Kräfte verbrauchen, bis wir aufgeben." Diesen Gefallen will Plesch-Krubner ihnen nicht tun. Sie ist überzeugt: "Die Diskussion wird ideologisch geführt, es geht um Parteiraison und die Interessen der Wirtschaft." Die Bedürfnisse der Schüler? "Die spielen schon lange keine Rolle mehr", sagt Plesch-Krubner. Für die will sie weiterkämpfen.

Info: Pädagogikexperte Matthias Burchardt spricht am Mittwoch, 11. April, 19 Uhr, auf Einladung von "G 9 - jetzt" und der Freien Wähler Baden-Württemberg in der Stadtbücherei, Poststraße 15, über die "Bildungskatastrophe G 8".