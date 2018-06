Heidelberg. (pol/mün) Was in Mannheim bereits seit Monaten zu beobachten ist, schwappt nun auch auf Heidelberg über: Diebstähle aus Fahrradkörben. In den vergangenen Wochen war dieses Phänomen bereits vereinzelt in der Heidelberger Innenstadt aufgetreten. Letztmals nun am Mittwochabend in der Sofienstraße und im Kurpfalzring, wie die Polizei berichtet.

Eine 28-jährige Frau war kurz nach 20 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Adenauerplatz in Richtung Neuenheim unterwegs. Nach ihrer Einschätzung muss der Diebstahl in der Sofienstraße vor einer roten Ampel geschehen sein. Also entweder an der Ecke Friedrich-Ebert-Anlage oder am Bismarckplatz (bei der Fußgängerzone). Dort wurde sie von einem etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann angesprochen, weshalb sie ihre Handtasche einen Moment aus den Augen verlor. Wenige Minuten später war sie Zuhause angekommen und entdeckte dann den Diebstahl. In der Tasche befanden sich neben einem geringen Bargeldbetrag auch Bankkarten, Schlüssel und persönliche Papiere. Der Verdächtige soll etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein, trug eine Brille und hatte blonde Haare.

Das gleiche Schicksal ereilte nur 90 Minuten später eine 32-jährige Frau auf der Eppelheimer Straße, als sie mit ihrem Rad vom Bismarckplatz in Richtung Pfaffengrund unterwegs war. In Höhe der Hugo-Stotz-Straße kam ihr ein Mann entgegen, der sie kurz ansprach und dann weiterging. Zuhause angekommen bemerkte sie dann, dass ihr die Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen worden war. Ob der Mann für den Diebstahl verantwortlich ist, steht noch nicht fest. Möglicherweise besteht zwischen den beiden Diebstählen ein Zusammenhang.

Die Polizei empfiehlt: Um Diebstählen aus Fahrradkörben wirksam entgegen zu wirken, solle man keine Wertsachen in Fahrradkörben transportieren - auch wenn er am Lenker und somit im Sichtbereich angebracht ist.

Hinweise zu beiden Fällen nehmen das Polizeirevier Heidelberg-Nord (Rufnummer 06221/45690) und das Polizeirevier Heidelberg-Süd (Rufnummer 06221/34180) entgegen.