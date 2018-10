Heidelberg. (bms) Die Grünen rüsten sich für die Europawahl im Mai 2019: Der 43-Jährige Nicolá Lutzmann ist das neue "grüne" Heidelberger Gesicht dafür. Er gewann die Kandidatenkür nach einer langen und spannenden Rede- und Fragerunde gegen seine Mitbewerberin Marilena Geugjes deutlich. Gleichzeitig verabschiedeten die Grünen in ihrer Mitgliederversammlung den Programm-Entwurf ihres Bundesvorstandes für die Europawahl.

Lutzmann, studierter Biologe, ist seit mehr als zehn Jahren bei den Grünen aktiv und Vorstandsmitglied im Kreisverband. Er punktete gegenüber der 27-jährigen Politikwissenschaftlerin Geugjes wohl auch mit seiner Bekanntheit - und seinem Erfahrungsschatz aus politischer Gremienarbeit in der Stadt. Dass er die Biodiversitäts- und Klimakrise als Gefahren für den Erhalt der Erde ausmachte und eine industrialisierte Landwirtschaft als Hauptursache dafür in den Mittelpunkt seiner Rede stellte, wurde von der Mitgliederversammlung honoriert.

"Wir sind die Umweltpartei. Das war so und sollte auch so bleiben", freute sich ein älteres Ehepaar über das Ergebnis der Wahl. Jüngere Grünen-Mitglieder zeigten sich enttäuscht. "Mit Marilena hätten wir mal ein ganz anderes Wählerpotenzial angesprochen", hieß es. Lutzmann siegte mit 31 zu 16 Stimmen. "Ich habe Zeit, Luft und Kraft für einen erfolgreichen grünen Wahlkampf", versprach er. Er kündigte gleichzeitig seine Kandidatur für die Kommunalwahl in Heidelberg an, die ebenfalls am 26. Mai stattfinden wird. Ab November wird Lutzmann beruflich bei der Akademie für Ältere tätig sein.

Den Entwurf des Europawahlprogramms bewertete auch der neue Kandidat als klares Bekenntnis zu Europa: Kein Zurückfallen in den Nationalismus, kein Kapitulieren vor der Globalisierung. Die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner, maßgeblich an der "Schreibarbeit" beteiligt, stellte auf mehrere Nachfragen hin klar: "Dieses Programm trägt Kompromisse, es ist abgestimmt mit allen europäischen Schwesterparteien."

Das Europäische Parlament hat 751 Abgeordnete. Die Abgeordneten sind nicht nach Staatsangehörigkeit organisiert, sondern schließen sich in Fraktionen zusammen. Die Grünen haben dort 52 Mitglieder, elf von ihnen kommen aus Deutschland.

Unter dem Titel "Europas Versprechen erneuern - für Wohlstand, Frieden und Freiheit" sind in dem grünen Wahlprogramm nun sechs Unterkapitel zusammengefasst: Es geht um Klimaschutz und ressourcenschonende Wirtschaftsdynamik, um die Vertiefung der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, darum, die Macht von globalen Konzernen zu begrenzen und für einen sozialen Ausgleich zu sorgen, aber auch um die Verteidigung dessen, was Europa ausmacht: Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Dazu müsse Frieden und Sicherheit geschützt, Innovation, Bildung und Kultur gefördert werden und Europa auch ein Ort der Regionen und Kommunen sein. Mit dem Programm wollen die Grünen "ein ganz klares ,Ja’ zu Europa signalisieren", so Brantner. Der rund 100 Seiten lange Entwurf soll dann auf dem Grünen-Parteitag Anfang November in Leipzig beschlossen werden.