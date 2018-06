Heidelberg. (pri/pol) Weil eine 26-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr an der Kreuzung Ringstraße/Lessingstraße verbotswidrig wenden wollte, kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn der Linie 26. Ersten Informationen zufolge konnte der Straßenbahnführer trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Straßenbahn war in Richtung Kirchheim unterwegs gewesen. Die Frau erlitt offenbar einen Schock, blieb wohl aber unverletzt. Auch in der Straßenbahn soll es keine Verletzten gegeben haben. Es entstand Sachschaden von mehr als 35.000 Euro, davon zirka 5000 Euro an der Straßenbahn. Der VW musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahn-Verkehr beeinträchtigt. Die RNV Heidelberg richtete einen Busersatzverkehr ein.