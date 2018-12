Von Micha Hörnle

Heidelberg. Der Neubau des Königstuhlhotels geht voran, nachdem Anfang August der Grundstein gelegt worden war. "Alles läuft planmäßig", sagt Bauherr Wolfgang Scheidtweiler; gerade haben wir die Decke über das Erdgeschoss gesetzt, jetzt geht es an den ersten Stock." Scheidtweiler rechnet damit, dass bis zum Frühjahr der Rohbau fertig wird und mit etwas Glück könnte dann zum nächsten Herbst das 62-Zimmer Hotel samt Ausflugslokal eröffnet werden. Laut Pächter Fritz Ueberle soll es dann das ganze Jahr geöffnet sein.

Bliebe nur die Frage, ob die städtische Aussichtsplattform angesichts des schicken Hotels noch mithalten kann. Michael Pfeiffer, Stadtrat der Grün-Alternativen Liste (GAL), fragte bei der Stadtverwaltung nach, ob man denn den Aussichtspunkt nicht herrichten könnte "Der derzeitige Zustand gleicht einer wilden Müllkippe." Und Pfeiffer kann sich nicht vorstellen, den Hotelgästen zuzumuten, "direkt auf das Staub-Kippen-Gemisch stiefeln zu müssen, um einen Blick über Heidelberg zu bekommen".

Im Rathaus ist man sich durchaus bewusst, dass die Terrasse nicht unbedingt ein Schmuckstück ist, aber eine Müllkippe sei es dann doch nicht: "Um den Abfall kümmern sich regelmäßig die Heidelberger Dienste. Die Gleitschirmflieger, die ehrenamtlich die dortige Wiese - ihren Startplatz - pflegen, sammeln ebenfalls unregelmäßig den Abfall dort ein. Um den Baumbestand auf der Plattform kümmert sich das Landschafts- und Forstamt", so eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage.

Generell sei "die Aufenthaltsqualität dort aufgrund der großen Hotelbaustelle naturgemäß derzeit leider eingeschränkt", wie sie sagt, und Umbauplanungen machten erst dann Sinn, wenn der Neubau fertig sei. Allerdings werde sich nicht so furchtbar viel ändern, es gebe vielleicht neue Schilder und neuen Kies - aber wohl erst 2020. Vielleicht würde es auch helfen, hier mal ordentlich aufzuräumen - also beispielsweise die beiden Mülltonnen durch richtige Mülleimer zu ersetzen, die fast verrotteten Baumstämme wegzuschaffen oder die mittlerweile verwitterte und zerkratzte Panorama-Scheibe auszutauschen. Immerhin ist die jetzt auch schon 34 Jahre alt und soll erklären, was man vom Heidelberger Hausberg so alles sehen soll - wenn man es denn entziffern könnte.