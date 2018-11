Von Birgit Sommer

Heidelberg. Marco Raudenbusch war einfach platt. Er kochte das beste Menü beim zweiten Vorfinale zum "Koch des Jahres" am Montagabend in der Halle 02. Und wurde gleich noch einmal geehrt, weil die Jury sein Dessert als das kreativste identifiziert hatte. "Eigentlich hatten wir das gar nicht perfekt zu Ende gekocht", fand er.

Wir - das war auch noch Mona Schmid vom Restaurant "Oben" auf dem Kohlhof, die ihm assistiert hatte. Jetzt dürfen die beiden am 7. Oktober 2019 noch einmal gegen fünf andere Jungköche antreten und haben die Chance auf den Titel 2019.

Mit ihnen bekam auch der Schweizer Koch Dominik Sato, der im Kongresshotel Seepark in Thun kocht, das Ticket nach Köln. Beim ersten Vorfinale des Kochwettbewerbs überzeugten vor einigen Wochen Marvin Böhm aus dem 3-Sterne-Restaurant "Aqua" in Wolfsburg und Sören Herzig aus dem "Dots Establishments" in Wien.

Marco Raudenbusch kocht gerade nur noch zu Hause. Der 28-Jährige lässt sich zum Lebensmittelkontrolleur beim Landratsamt in Wiesloch ausbilden. Wer also beim Gewinner des Vorfinales essen will, muss sich privat einladen lassen. Vor ein paar Jahren konnte man seine Kochkünste noch in der "Herrenmühle" in Heidelberg genießen.

Die Jury um zehn internationale Sterneköche wie Tristan Brandt vom "Opus V" in Mannheim entschied ganz anonym. "Ich finde es geil, dass die Leute überhaupt motiviert sind, mitzumachen", meinte Christoph Brand ("Fliegende Köche", Kassel) auf der Bühne im "Club" bei der Siegerehrung. "Eine Vorspeise fand ich hammer", erklärte Bobby Bräuer ("Esszimmer", München). Und Sarah Henke ("Yoso", Andernach) gab künftigen Bewerbern einen Tipp: "Manchmal muss man als Koch den Mut haben, etwas wegzulassen."

Ansonsten erinnerte sie sich an eine "sauleckere" Vorspeise. Ob das Marco Raudenbuschs Kombination "Forelle, Wildgarnele, Mandarine, Meerrettich, Schnittlauch, Earl Grey" war? Sein Dessert, das die Jury überzeugt hatte, bestand aus Yuzu - einer Zitrusfrucht -, Kaffee, Blumenkohl und Haselnuss.