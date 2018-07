Heidelberg . (Kaz) Soll die Gneisenaustraße in Bergheim zur Autobahnzufahrt ausgebaut werden und zusätzlich eine Abbiegemöglichkeit zur Bundesstraße B37 geschaffen werden? Mit solchen Vorplanungen beschäftigt sich derzeit das Amt für Verkehrsmanagement.

Die Straße ist bei entsprechend hohem Verkehrsaufkommen bereits Ausfahrt von der Autobahn A656 Richtung Hauptbahnhof. Der Ausbau in der Gegenrichtung wird mit rund fünf Millionen Euro veranschlagt.

Dem Bezirksbeirat Bergheim lag das vorläufige Konzept als Informationsvorlage vor. Bezirksbeirätin Marion Weber (Bunte Linke) hielt die Anbindung an die Autobahn für sinnvoll, nicht aber die an den Wieblinger Weg, weil sie befürchtet, dass auf diese Weise neben Czernyring und Mittermaierstraße eine dritte Durchgangsstraße im Westen des Stadtteils entstehe.

Das Verkehrsmanagement geht indessen davon aus, dass ein neuer Verkehrsknotenpunkt "Gneisenaustraße" den Stadtteil an anderer Stelle eher entlasten würde. Schon jetzt sei die Gneisenaustraße als "Teilumgehungsstraße" anzusehen, aber eben nur in Richtung Hauptbahnhof, umgekehrt sei die Verkehrsführung derzeit noch "umwegig" und führe über drei mit Ampeln versehene Kreuzungen.

Eine Autobahnzufahrt über die Gneisenaustraße halbiere das Verkehrsaufkommen auf eben diesen Umwegen, hieß es. Dann könne man auch auf den zweiten Linksabbiegerstreifen am Czernyring verzichten, was in mehrerer Hinsicht erstrebenswert sei.

Denn bisher müssten die Autofahrer wegen der querenden Straßenbahnen oft Warten und auch der Radverkehr am Czernyring ließe sich besser führen. Die langfristig erweiterte Gneisenaustraße diene zudem der Anbindung an den Großen Ochsenkopf, wo der Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH entstehen könnte.

Während die Stadt meint, durch die zusätzliche Abbiegemöglichkeit werde die Erreichbarkeit des östlichen Wieblinger Weges entscheidend verbessert, warnte Marion Weber vor dem damit verbundenen "Schleichverkehr". Das Verkehrsmanagement der Stadt schließt "bei zunehmender Planungstiefe" Änderungen nicht aus.