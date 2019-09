Zehntausende Menschen strömen drei Mal im Jahr an die Ufer des Neckars - oft schon Stunden vor der ersten Rakete. Am Samstag um 22.15 Uhr startet die letzte Schlossbeleuchtung des Jahres. Foto: Alex

Heidelberg. (RNZ) Die letzte Schlossbeleuchtung des Jahres ist nicht selten etwas für Hartgesottene. Denn Anfang September, wenn traditionell das dritte und letzte Licht-Spektakel über die Bühne geht, zeigt sich das Wetter manchmal doch schon recht herbstlich.

Auch jetzt am Samstag, 7. September, wird es laut aktueller Wettervorschau eher kühler und vielleicht sogar regnerisch. Der Vorteil: Auch wer erst kurz vor dem Startschuss um 22.15 Uhr kommt, findet noch einen guten Platz an beiden Ufern sowie auf dem Philosophenweg, der einen besonders schönen Blick auf das Feuerwerk bietet.

Die Veranstalter von "Heidelberg Marketing" versuchen mit einem bunten Programm drumherum noch einmal, Zehntausende anzulocken. Schon ab morgen bietet der Schaustellerverband am Bismarckplatz und Anatomiegarten Essen und Getränke an.

Am Samstag selbst gibt es auf dem Kornmarkt wieder einen Kunsthandwerker- und Warenmarkt (12 bis 20 Uhr). Der Biergarten an der Nepomuk-Terrasse auf der nördlichen Seite der Alten Brücke ist ab 16 Uhr geöffnet, bis 23 Uhr gibt es dort auch Live-Musik mit der Ingrid Schwarz Combo.

Neu am Sonntag dann: Der erste bayerische Frühschoppen auf der Nepomuk-Terrasse – von 12 bis 18 Uhr gibt es Weißwurst, Brezeln und Musik von den Heidelberger Blasmusikanten.

Umleitungen und Änderungen im Bahn- und Bus-Verkehr der RNV:

Diese Straße sind am Samstag, 7. September, für die Heidelberger Schlossbeleuchtung gesperrt: die Neuenheimer und Ziegelhäuser Landstraße sowie Karlsplatz und Mönchgasse ab 21 Uhr, die Neckarstaden ab 21.30 Uhr sowie die Theodor-Heuss-Brücke bei hohem Besucheraufkommen. Von den Sperrungen betroffen sind auch die Straßenbahnlinien 5 und 23 sowie die Buslinien 31, 33, 34 sowie 35.

> Die Bahnen der Linie 5 fahren in der Zeit von etwa 22 bis 23 Uhr zwischen den Haltestellen Betriebshof und Hans-Thoma-Platz in beide Richtungen eine Umleitung über die Berliner Straße. Die Haltestellen Bismarckplatz, Brückenstraße, Blumenthalstraße und Kapellenweg können in dieser Zeit nicht bedient werden und entfallen.

> Die Linie 23 wird in der Zeit von etwa 22 bis 23 Uhr zwischen den Haltestellen Seegarten und Hans-Thoma-Platz in beiden Fahrtrichtungen über die Bergheimer Straße umgeleitet. Die Haltestellen Bismarckplatz, Brückenstraße, Blumenthalstraße und Kapellenweg entfallen.

> Die Busse der Linie 31 fahren ab der Haltestelle Technologiepark um 21.58 Uhr, 22.28 Uhr und 22.58 Uhr in Richtung Universitätsplatz eine Umleitung über die Berliner und Bergheimer Straße zur Haltestelle Bismarckplatz. Von dort geht es weiter auf dem regulären Linienweg. In der Gegenrichtung werden die Busse ab der Haltestelle Bismarckplatz um 21.59 Uhr, 22.29 Uhr und 22.59 Uhr über die Bergheimer Straße, Ernst-Walz-Brücke sowie Berliner Straße zur Haltestelle Technologiepark umgeleitet. Von dort geht aus weiter auf dem regulären Linienweg Richtung Neuenheimer Feld. Die Haltestellen Brückenstraße, Lutherstraße, Mönchhofschule und Wielandtstraße entfallen in diesem Zeitraum.

> Die Buslinie 33 wird in Fahrtrichtung Ziegelhausen Köpfel in der Zeit von 21.28 Uhr bis 22.28 Uhr ab der Haltestelle Peterskirche über den Schlossbergtunnel zur Haltestelle S-Bahnhof Altstadt umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz entfallen. Die Busse der Linie 33 in Richtung Emmertsgrund fahren zwischen 21.30 Uhr und etwa 22.45 Uhr ab der Haltestelle S-Bahnhof-Altstadt eine Umleitung über den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Peterskirche. Die Haltestellen Herrenmühle, Steig C, Alte Brücke, Marstallstraße und Universitätsplatz entfallen.

> Die Busse der Linie 34 werden in der Zeit von 21.16 Uhr bis 22.46 Uhr zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Stiftsmühle in beiden Richtungen über den Schlossbergtunnel und die Schlierbacher Landstraße geleitet. Ab der Haltestelle Bismarckplatz bzw. Stiftsmühle geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse und Haarlass können in diesem Zeitraum nicht bedient werden.

> Die Busse der Linie 35 werden in der Zeit von 21.30 Uhr bis etwa 22.45 Uhr zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und S-Bahnhof Altstadt in beiden Richtungen über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Die Haltestellen St. Vincentius-Krankenhaus, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz entfallen.

Auf den Umleitungsstrecken werden alle Haltestellen bedient, teilt die RNV mit.

Update: 4. September 2019, 12.25 Uhr