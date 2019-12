Heidelberg. (rnz/mare) Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Während diese Tage genutzt werden, um die abgelaufenen 12 Monate Revue passieren zu lassen, heißt es auch: Luftholen für das, was 2020 ansteht. Die Stadtverwaltung gibt einen Überblick über die Dinge, die in Heidelberg im nächsten Jahr wichtig werden:

> Bürgerfest: Die Stadt lädt am Sonntag, 12. Januar, von 11.30 bis 17 Uhr zum Bürgerfest ins Patrick-Henry-Village (PHV) ein. Den gesamten Tag über wird ein Programm für die ganze Familie geboten. Zahlreiche Vereine und Institutionen, städtische Ämter und Gesellschaften sowie Parteien präsentieren sich und ihre Arbeit an Informationsständen und bei Mitmachaktionen. Der Eintritt zum Bürgerfest ist frei.

> Großsporthalle: Die Großsporthalle an der Speyerer Straße soll im Frühjahr 2020 fertig werden. Ab dann ist der Probebetrieb geplant, ehe ab Herbst auch sportliche Großveranstaltungen stattfinden sollen. Die Sporthalle mit bis zu 5000 Zuschauern wird für den Vereins- und Schulsport genutzt ebenso wie von Basketball-Zweitligist MLP Academics Heidelberg und Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen. Auch kulturelle Veranstaltungen sind geplant. Das angrenzende Parkhaus im Heidelberg Innovation Park wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 fertiggestellt.

> Klimaschutz: Ende 2019 hat der Gemeinderat einen Klimaschutz-Aktionsplan beschlossen. 2020 sollen die 30 Ziele nun auch umgesetzt werden. Es soll unter anderem eine Solarkampagne für Gewerbebetriebe und die Entwicklung eines Förderprogramms Photovoltaik geben. Ebenso sind Maßnahmen gegen die Überhitzung wie beispielsweise Dachbegrünung, Fassadenbegrünung und die Pflanzung von Bäumen ("Klimawäldchen") geplant. Die Stadtverwaltung startet auch das Projekt "Regionalvermarktung".

> Entlastung für Familien: Ab 1. Januar 2020 sollen Familien bei den Kosten für die Kinderbetreuung entlastet werden, Elternbeiträge sinken. Die Einkommensgrenze für den Heidelberg-Pass + soll angepasst werden, womit mehr Heidelberger mit geringem Einkommen den Pass erhalten können. Für alle Kinder mit einem solchen Pass werden sowohl das Betreuungsentgelt als auch das Entgelt für das Mittagessen in Kindertageseinrichtungen komplett übernommen.

> Konferenzzentrum: Voraussichtlich im März 2020 erfolgt der Spatenstich für das Tagungshaus gegenüber dem Hauptbahnhof und dem künftigen Europaplatz. Es entsteht ein Gebäude in Passivbauweise mit 1800 Sitzplätzen im Großen Saal und 15 weiteren Veranstaltungs- und Meetingräumen.

> Videoüberwachung: Voraussichtlich ab dem Sommer 2020 startet die Videoüberwachung am umgebauten Hauptbahnhof. Wenn sich das Projekt "intelligente" Videoüberwachung in Mannheim bewährt, wird auch in Heidelberg dieses System angewandt. Es schlägt Alarm, sobald es Bewegungsmuster erkennt, welche auf die Begehung von Straftaten hindeuten.

> Stadthalle: Die Sanierung der Stadthalle geht 2020 weiter. Dabei sollen Sicht und Akustik für die Zuschauer verbessert werden, die Stadthalle soll zudem barrierefrei werden. Die Eröffnung ist 2022 vorgesehen.

> Bahnstadt: In die Bahnstadt werden insgesamt 300 Millionen Euro investiert. 2020 sollen am neuen Europaplatz fünf Gebäude mit einem Mix aus Wohnen und Arbeiten entstehen. Neuer Wohnraum wird auch geschaffen – vor allem im westlichen Teil. Im neuen Jahr könnte der junge Stadtteil die 5000-Einwohner-Marke erreichen.

> Konversionsflächenentwicklung: Das Patrick-Henry-Village (PHV) soll in den kommenden Jahren zum 16. Stadtteil werden. 10.000 Menschen sollen hier wohnen und 5000 Arbeitsplätze entstehen. Bereits ab 2020 soll das Gelände in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit sowie Kreativwirtschaft zwischengenutzt werden. Auch Wohnen soll schnellstmöglich wieder möglich sein. Bei der Entwicklung des PHV können sich die Bürger auch online hier oder beim Bürgerfest beteiligen.

Der Heidelberg Innovation Park (hip) soll 2020 weiter wachsen. Sanierungsarbeiten werden in allen Bereichen beginnen, darunter das iWerkx und das Begeisterhaus des DAI. Im östlichen Bereich des Innovationsparks fällt der Startschuss für die bauliche Erneuerung der technischen Infrastruktur und für die Planung des Umbaus der Bestandsstraßen.

Auch in der Südstadt wird weiter gebaut: Miet- und Eigentumswohnungen entstahen, am Ende werden im Quartier insgesamt rund 1.300 Wohneinheiten vorhanden sein. Die ehemalige Chapel an der Römerstraße – das künftige Bürgerzentrum für die Südstadt – wird im zweiten Halbjahr 2020 bezugsfertig. Zudem beginnen Anfang 2020 die Sanierungs- und Neubaumaßnahmen auf den Campbell Barracks. Die Sanierung am künftigen Karlstorbahnhof wird fortgesetzt und mit den Außenanlagen soll im Jahr 2020 begonnen werden.

Auf dem Hospital werden in den nächsten Jahren rund 600 Wohnungen rund um einen großen Park entstehen. Einer der ersten Nutzer wird das Collegium Academicum sein, das 200 Wohnheimplätze für junge Menschen schaffen wird. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen bereits Ende 2020 einziehen.

> Städtepartnerschaft: Heidelberg feiert 2020 zwei Jubiläen mit ihren Partnerstädten: Vom 11. bis 14. Mai wird es zum 55-jährigen Bestehen der Freundschaft mit dem britischen Cambridge einen Festakt in Heidelberg geben. Zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung ist Anfang Oktober rund um den Tag der deutschen Einheit eine Delegation aus der sächsischen Partnerstadt Bautzen nach Heidelberg eingeladen. Die Partnerschaft besteht seit 1991.

> Masterplan Neuenheimer Feld: Beim Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld/Neckarbogen werden die Bezirksbeiräte und die gemeinderätlichen Gremien über die vier Entwürfe beraten. Voraussichtlich im Mai 2020 soll der Gemeinderat entscheiden, welche Pläne dann weiter ausgearbeitet werden. Dazu wird es erneut öffentliche Veranstaltungen und Sitzungen des Forums geben.

> Straßenbauarbeiten: Auf der Hebelstraßenbrücke werden vom 9. bis 13. Januar nachts die Brückenträger mit einem großen Autokran eingehoben. Die Brücke selbst soll Mitte 2020 fertiggestellt sein und dann Ende 2020 wieder für den Verkehr freigegeben. Insgesamt dauern die Arbeiten bis März 2021.

In der Hauptstraße wird derzeit im letzten Bauabschnitt zwischen Friesenberg und Karlstor gearbeitet. Voraussichtlich im Sommer sind die Arbeiten abgeschlossen.

In der Klingenteichstraße steht von März bis Dezember 2020 die Hangsicherung an. Im ersten Bauabschnitt wird zwischen der Hausnummer 32 und der Kehre Molkenkur die Fahrbahn saniert und eine Stützmauer wird gebaut.

In Wieblingen wird die Maaßstraße zwischen dem Elisabeth-von-Thadden-Platz und der Adlerstraße von Anfang Februar bis voraussichtlich Ende Oktober 2020 umgestaltet. Im Pfaffengrund wird der Geh- und Radweg Heinrich-Menger-Weg im letzten Bauabschnitt Marktstraße bis Gemarkungsgrenze Eppelheim erneuert. Die Erneuerung der Ludolf-Krehl-Straße in Neuenheim wird voraussichtlich bis Dezember 2020 abgeschlossen. In Ziegelhausen wird der Schulbergweg bis Oktober 2021 erneuert. Im Köpfelweg wird die Straße im ersten Quartal 2020 zwischen Mühlweg bis oberhalb der Einmündung Büchsenackerhang saniert.

> Kommunaler Ordnungsdienst: Der KOD bekommt ab Mai 2020 eine Mobile Wache. Das "rollende Dienstzimmer" - ein VW-Kastenwagen - wird unter anderem mit W-Lan, PC- und Druckeranschluss, Dachbalkensignalleuchten und einer Lautsprecheranlage ausgestattet. Ziel ist, dass die Präsenz des Ordnungsdienstes sichtbarer und die Einsatzkräfte flexibler werden.

> Schulmodernisierungen: Die Generalsanierung des Hölderlin-Gymnasiums geht weiter. Auch der Umbau der ehemaligen naturwissenschaftlichen Fachräume am Bunsen-Gymnasium für den Ganztagsbetrieb sind in vollem Gange. Zum Abschluss kommt im Sommer die neue Passivhaus-Mensa mit 150 Sitzplätzen, Dachbegrünung und Photovoltaikanlage in der Waldparkschule auf dem Boxberg. Die Entwicklungsplanung des Schulcampus Mitte in der Südstadt soll bis Anfang 2020 abgeschlossen sein. Für den Neubau der Geschwister-Scholl-Schule läuft derzeit die europaweite Architekten-Ausschreibung. Bis Ende 2020 sollen alle 35 öffentlichen Schulen zudem einen Breitbandanschluss haben. Aktuell sind es bereits 29 Schulen

> Nachhaltige Mobilität: Der Masterplan "Nachhaltige Mobilität für die Stadt" soll weiter ausgearbeitet werden. Dazu zählen, dass die RNV zu den bisherigen drei Elektrobussen vsieben weitere erhält, auch der städtische Fuhrpark mit aktuell 21 Elektrofahrzeugen wird 15 weitere Fahrzeuge bis Ende 2020 erhalten. Öffentlich zugängliche Ladepunkte sollen ausgebaut werden: Ziel ist es, bis Ende 2020 insgesamt 150 Ladepunkte für Ökostrom aufzubauen. Im Februar 2020 wird zudem die erste Wasserstoff-Tankstation offiziell eröffnet. Für die geplante Rad- und Fußwegverbindung über den Neckar sind derzeit fünf Entwürfe im Rennen. Im März 2020 fällt die Entscheidung über den Gewinner.

> Kulturhöhepunkte 2020: Auch im Bereich Kultur wird einiges geboten: Das Jubiläumsprogramm Hölderlin 2020 vom 20. bis 22. März, "Planet Dürrenmatt" mit Ausstellung, Theaterinszenierung und weiteren Aktionen. Der Heidelberger Frühling steigt vom 21. März bis 24. April unter dem Leitgedanken "Unterwegs". Das Theater Heidelberg präsentiert vom 1. bis 8. Februar die zweite Ausgabe des bundesweit einmaligen iberoamerikanischen Theaterfestivals ¡Adelante!. Das Theaterfestival "Heidelberger Stückemarkt" präsentiert vom 24. April bis 3. Mai das Gastland Litauen. Im Kurpfälzischen Museum rückt die Ausstellung "Herkules – unsterblicher Held" nden nach ihm benannten Brunnen vor dem Rathaus im Frühjahr und Somme in den Fokus. Und mit "The Lives and Loves of Images" beleuchtet die Biennale vom 29. Februar bis 26. April in den drei Städten Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, wie Fotografien im Guten wie im Schlechten auf uns einwirken.