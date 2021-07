Von Julia Lauer

Heidelberg. Abgesagte Präsenzgottesdienste, Predigten per Video, Sicherheitskonzepte und etliche Monate ohne Gemeindegesang: Die Corona-Pandemie hat sich auch auf die Glaubenspraxis ausgewirkt. Die evangelische und die katholische Kirche in Heidelberg haben nun auch Zahlen dazu vorgelegt, wie die Pandemie das kirchliche Leben in der Stadt im vergangenen Jahr beeinflusst hat. Demnach wurden 2020 deutlich weniger Sakramente gespendet und es fanden weniger Feiern statt als in anderen Jahren. Zugleich geht aus den Unterlagen hervor, dass die Zahl der Austritte aus beiden Kirchen auch in Heidelberg weiter hoch ist. Was bedeutet das im Detail?

> Weniger Taufen und Hochzeiten: Bei den Protestanten ist die Zahl der Taufen 2020 mit 129 im Vergleich zum Vorjahr (282) um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Noch stärker hat sich die Pandemie auf die Zahl der Trauungen ausgewirkt: Im vergangenen Jahr fanden nur 23 Trauungen statt – das entspricht nur etwa einem Drittel der kirchlichen Heiraten aus dem Vorjahr (73). Ähnliche Erfahrungen haben die Heidelberger Katholiken gemacht. Im Corona-Jahr 2020 fanden mit 105 Taufen ebenfalls weniger als halb so viele als im Vorjahr statt (228), und mit 20 Trauungen ging auch die Zahl der kirchlichen Heiraten auf rund ein Drittel zurück (65).

Beide Kirchen machen die Corona-Pandemie für die Entwicklung verantwortlich. Die Zahlen seien Ergebnis der coronabedingten Einschränkungen. "Viele Familien haben diese Feiern bewusst verschoben, in der Hoffnung zu einem späteren Zeitpunkt Taufe oder Hochzeit mit einer größeren Zahl von Gästen zu feiern", erklärte Dekan Alexander Czech, der mit Pfarrer Johannes Brandt die katholische Stadtkirche leitet.

> Weniger Gottesdienstbesuche: Auch die Zahl der Gottesdienstbesucher war im vergangenen Jahr niedriger als zuvor. Der sonntägliche Kirchenbesuch ging bei den Heidelberger Katholiken um fast ein Drittel zurück: Waren 2019 durchschnittlich noch 2410 Personen am Sonntag zur Kirche gekommen, waren es 2020 noch 1770. Aber auch das Angebot der Präsenzgottesdienste war im vergangenen Jahr etwas geringer als sonst. So boten die Protestanten im vergangenen Jahr 862 Gottesdienste an – weniger als im Vorjahr, es kamen jedoch zusätzlich 317 digitale Gottesdienstangebote hinzu, die rund 56.300 Zugriffe verzeichnen konnten. "Das vergangene Jahr hat trotz oder vielleicht gerade wegen aller Herausforderungen viele kreative Ideen in den Gemeinden hervorgebracht", kommentierte der evangelische Dekan Christof Ellsiepen die Situation im Kirchenbezirk.

> Weiter viele Austritte:Zum Jahresende 2020 zählte die evangelische Kirche in Heidelberg 38.884 Mitglieder. Damit kamen ihr binnen eines Jahres rund 1000 Mitglieder abhanden, was einem Rückgang um 2,5 Prozent entspricht. Darunter sind 600 Kirchenaustritte, die weiteren Mitgliederverluste gehen auf Todesfälle zurück. Die rückläufigen Mitgliederzahlen wolle man nicht ignorieren, man lasse sich durch sie jedoch nicht entmutigen, kündigte Dekan Ellsiepen an. Besorgt blicken auch die Katholiken auf die Zahl ihrer Mitglieder. Der katholischen Stadtkirche, die auch die Gemeinde in Eppelheim umfasst, gehörten zum Jahresende 37.094 Menschen an. Sie verlor im Laufe des vergangenen Jahres 1250 Mitglieder, rund die Hälfte durch Austritte. Damit verlor die katholische Kirche Heidelberg innerhalb eines Jahres 3,2 Prozent ihrer Mitglieder.

> Heidelberg im Bundesvergleich:Die Entwicklung in Heidelberg entsprechen weitgehend dem bundesweiten Trend: Beide Kirchen verzeichneten im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang von Taufen und Trauungen und eine weiterhin hohe Zahl von Kirchenaustritten, die jedoch unter der des Vorjahres liegt. Mit 2,5 Prozent entspricht der Mitgliederschwund der Protestanten in Heidelberg der Entwicklung im Bundesdurchschnitt (minus 2,3 Prozent), der Mitgliederschwund der Heidelberger Katholiken ist mit 3,2 Prozent höher als im Bundesdurchschnitt (minus 1,8 Prozent). In Heidelberg gehören 24 Prozent der Stadtbevölkerung der evangelischen Kirche an (Bund: 24 Prozent), 21 Prozent sind Mitglied der katholischen Kirche (Bund: 26 Prozent).