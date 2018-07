Von Werner Popanda

Heidelberg-Rohrbach. Keine Frage, der städtische Kinderspielplatz an der Ecke von Lindenweg und Rudolf-Hell-Straße im Quartier am Turm liegt prima, wenn auch nicht in sehr zentraler Lage dieses Wohnviertels, sondern eher am Rand. Aber vom Autoverkehr ist er ein ganzes Stück entfernt, hierher kommen im Grunde nur Fahrradfahrer oder Fußgänger.

Trotzdem ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, sagt Sandra Heinemann, deren Nachwuchs regelmäßig auf dem Spielplatz aktiv ist. Sie hat einen Hauptkritikpunkt: Die Rutsche, über die die Kleinen ein Klettergerüst verlassen konnten, wurde im Herbst 2017 beschädigt und abmontiert, aber bis heute nicht ersetzt.

Folglich wollte sie zusammen mit einer anderen Mutter im Januar bei dem für die Spielplätze in Heidelberg zuständigen Landschafts- und Forstamt in Erfahrung bringen, wann wohl die Rutsche endlich ersetzt werde. Denn durch deren Fehlen verliere der Platz sehr an Attraktivität. Seitdem hat sich in dieser Sache nichts Konkretes getan, abgesehen von einem umgehenden Zwischenbescheid aus dem Amt.

"Die ehemalige Rutsche wurde leider so beschädigt, dass sie nicht wieder eingebaut werden kann", heißt es darin. Neue Rutschen seien allerdings sehr teuer, weil sie aus Edelstahl sind. Im Lager der Stadt liege jedoch eine "an anderer Stelle abgebaute Rutsche, diese möchten wir mit einen Startpodest in den Hügel integrieren".

"Dort, wo ehemals die Rutsche am Spielgerät angebracht war, werden wir eine andere, günstigere Aufstiegsmöglichkeit anbringen und hierbei berücksichtigen, dass auch kleinere Kinder diese gut nutzen können", heißt es weiter. So werde der Spielplatz wieder attraktiv für die Kinder.

Auf Anfrage der RNZ hielt nun Wolfgang Morr, der im Landschafts- und Forstamt die Kinderspielplätze betreut, fest, dass besagter Platz der Stadt vor gut sechs Jahren von einer Baugenossenschaft geschenkt worden sei. Was leider mit sich bringe, dass es bei den Spielgeräten keine Ersatzteile mehr gebe. Vor allem auch deswegen, weil einige der Spielgerätehersteller gar nicht mehr existierten.

Die Treppe zur Schaukel hat ihren Namen kaum noch verdient. Dort soll eine Hangrutschbahn entstehen und die Treppe verlegt werden. Foto: Popanda

Daher müsse man am Klettergerüst die Rutschbahn durch eine Kleinkletterwand ersetzen, über die die Kinder gleichfalls wieder sicher auf den Boden gelangen könnten. Aufs Rutschvergnügen verzichten müssten diese freilich nicht.

Denn anstelle der Treppe, die zur Schaukel auf den Hügel führt, werde eine Hangrutschbahn installiert. Dieses Bauvorhaben erklärt wohl auch den aktuell miserablen Zustand der Treppe, die an einer anderen Stelle am Hügel neu errichtet werden soll.

Ein weiterer Kritikpunkt von Heinemann ist der fehlende Sonnenschutz. "Wenn die Sonne richtig scheint, kann man kaum hierher kommen", beschreibt sie die Misere. In der Tat ist Schatten auf dem Platz echte Mangelware.

Die hier stehenden Bäumchen und Sträucher sind nämlich noch viel zu niedrig. Damit fallen diese als Schattenspender aus, wobei das ebenfalls vorhandene Holzhäuschen und die Holztonne, in die man hineinkrabbeln kann, auch nicht gerade als solche bezeichnet werden können. Wolfgang Morr ist sich dieses Missstandes durchaus bewusst, doch Bäume und Sträucher kann auch er nicht zu einem schnelleren Wachstum bewegen.

Daher setzt er auf große Sonnensegel, die dann - wenn sie sich bewähren sollten - auch auf anderen "Brennpunkten" zum Einsatz kommen sollen. Wann Rutsche und Sonnensegel aber im Quartier am Turm kommen, ist derzeit noch völlig offen.