Von Birgit Sommer

Heidelberg. Einen letzten Schliff bekam jetzt zehn Jahre nach seiner Fertigstellung im Neuenheimer Feld das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums: Die Aufstockung des rückwärtigen Gebäudeteiles schafft Platz für weitere 40 zu den bisherigen 168 Betten. Dienst- und Behandlungszimmer, Spiel-und Lernbereich sowie ein Aufenthaltsraum für die Eltern kamen ebenfalls dazu. Eingeweiht wurde das zwölf Millionen Euro teure Projekt am Donnerstag, die ersten Patienten sollen im Juli kommen. Bis zum Jahresende wird auch noch die Kinderchirurgie eingegliedert; die gesamte Universitäts-Medizin für Kinder und Jugendliche befindet sich dann in einem einzigen Gebäude.

Möglich gemacht hat dies die Dietmar-Hopp-Stiftung, die die Gesamtkosten der Aufstockung finanzierte. So galt der Dank von Klinikum und Stadt ein weiteres Mal dem Mäzen Dietmar Hopp. Die erste Spende aus seiner Stiftung für die Kinderklinik hatte er 1997 bewilligt: 1,05 Millionen Mark für ein komplettes Sonografieprogramm, sechs Jahre später bekam die Kinderradiologie noch 1,5 Millionen Euro für einen damals bahnbrechenden 3D-Kernspintomografen. 20 Millionen Euro will Hopp jetzt noch in ein neues Kindertumorzentrum (KiTZ) investieren.

Sein Lieblingsprojekt, bekannte Dietmar Hopp aber gestern, sei nach wie vor das Screening-Programm, mit dem Neugeborene auf Stoffwechselstörungen untersucht werden. 16,3 Millionen Euro hat seine Stiftung in den letzten 17 Jahren dafür ausgegeben - und damit vielen Kindern, deren angeborene Erkrankungen rechtzeitig erkannt wurden, ein normales oder fast normales Leben ermöglicht. Über 50 Millionen Euro hat Dietmar Hopp der Heidelberger Kinder- und Jugendmedizin bisher zur Verfügung gestellt, wie er sagte: "Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei."

Prof. Annette Grüters-Kieslich, die Leitende Ärztliche Direktorin des Klinikums, sah in der Unterstützung durch die Mäzene ein Riesenpotenzial in der Heidelberger Medizin, wie es sonst in Deutschland kaum möglich sei. Auch Klinikchef Prof. Georg F. Hoffmann zeigte sich dankbar für die Geschenke der Förderer an die Kinderklinik, hatte doch die Manfred-Lautenschläger-Stiftung vor zehn Jahren den Neubau der Klinik überhaupt erst ermöglicht. "Jetzt haben wir endlich alles unter einem Dach", freute er sich.

"Wir stehen nicht ohne Grund auf Platz eins bei der Krankenversorgung in Deutschland, neben der Charité in Berlin", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Er verwies darauf, dass die Klinik Kindern eine Heimat gebe in einer für sie schwierigen Situation. Wie diese das selbst empfinden, zeigte ein kleiner, beeindruckender Film, den die Klinikschule - zehn Lehrer unterrichten die kranken Kinder, damit diese den Anschluss an ihre Klassen nicht verlieren - gedreht hatte. Eine Mutter und viele junge Patienten bekannten, wie viel ihnen die gute Betreuung in Heidelberg wert ist. Und dankten "Herrn Hopp" strahlend in vielen Sprachen für sein Engagement.

Die Aufstockung war keine leichte Aufgabe. Nicht nur, weil das Münchener Architekturbüro Nickl und Partner wegen der Tragfähigkeit des bestehenden Gebäudes in Leichtbauweise planen musste, mit Stahl, Blech und Gipskarton - ein weiteres Stockwerk aufzusetzen wäre gar nicht möglich. Bernd Müller, Leiter des Amtes für Vermögen und Bau Baden-Württemberg (Heidelberg und Mannheim), beschrieb bei der Schlüsselübergabe anschaulich, wie kompliziert es war, bei laufendem Klinikbetrieb mit seinen hygienischen Anforderungen umzubauen und wie auch noch ein plötzlicher Wassereinbruch nach einer Schlechtwetterperiode gemeistert werden musste.