Heidelberg-Bahnstadt. (Sm) Wie Mode und Fußball eine Verbindung eingehen, das kann Thomas Kastler seinen Kunden bei Bedarf in der Bahnstadt erläutern. Dort hat der ehemalige Profispieler ein Geschäft für "Mode und mehr" eröffnet und findet es "Hammer", denn er weiß, was sich im Neubaugebiet Bahnstadt noch so alles tut - und was um ihn herum an der Pfaffengrunder Terrasse 2 noch alles entstehen wird: "Einen Park wird es geben und einen großen Teich." Und so hat Kastler schon genau vor Augen, wie sich sein Geschäft für Damenmode, Accessoires und Wohnbedarf weiterentwickeln wird: "Ich plane noch ein kleines Café. Dann können meine Gäste draußen vor der Tür sitzen und bei Bedarf auch noch im Laden stöbern."

Stöbern - das können die Besucher natürlich auch jetzt schon, denn das Geschäft lädt durchaus dazu ein. Es ist so vielfältig eingerichtet, dass man in jeder Ecke etwas entdeckt, was einem Freude machen könnte. Eine italienische Designerin sorgt für den passenden Pep bei der Damenmode. Wenn dann das richtige Outfit gefunden wurde, lässt es sich noch entspannt Ausschau halten nach Schmuck, Taschen oder Einrichtungsgegenständen.

Schuhe soll es auch bald geben, wie Kastler und seine Lebensgefährtin, die Geschäftsführerin des kleinen, aber feinen Ladens ist, verraten. Auch ein eigenes Label planen die beiden. Es soll "Kastler17" heißen, so wie das Geschäft.

Was Adidas oder Nike können, kann der umtriebige Neu-Bahnstädter auch. Klar, dass sich im Hintergrund noch mehr, sogar "ziemlich Großes", tut. Doch das soll Thomas Kastler seinen Kundinnen und Kunden - für die es übrigens als männliche Begleitung einen gemütlichen Sessel zum Warten gibt - selbst erzählen. Sicher werden sie ihm gespannt zuhören, wenn der Inhaber von seinen Plänen erzählt - ganz egal, ob diese nun mit Mode zu tun haben oder nicht.

Info: Kastler17, Pfaffengrunder Terrasse 2, Telefon: 06221 / 3539874, Internet: www.kastler17.com, Öffnungszeiten: Montag 14 bis 18 Uhr, Dienstag bis Samstag 10 bis 18 Uhr.