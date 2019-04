Heidelberg. (RNZ) H-Blockx, Söhne Mannheims, ViVa und The Voice Kids passen auf den ersten Blick nicht zusammen. Henning Wehland hat es für sich passend gemacht. Er hat seine Fußstapfen im Sand der Musikgeschichte hinterlassen, war prägend für eine ganze Generation. Mit über zwei Millionen verkauften Platten gehörte seine Band H-Blockx zu den wichtigsten Rock-Bands der 90er. Nach seinem ersten Soloalbum "Der Letzte an der Bar" ist Wehland nun zurück.

Seine Stücke handeln von einer neuen Macht der Musik - für eine schweigende Mehrheit, die das Wort Politik nicht mehr hören mag. Wehland schaut mit seinem neuen Sound in sich hinein, dorthin wo vielleicht kein normaler Mensch nach Antworten sucht. Ganz tief ins Unterbewusstsein, wo Wunder und kleine Revolutionen entworfen werden. Es geht ihm um menschliche Grenzbereiche, eine Philosophie nach dem Motto "Think outside the Box", aber auch um eine Annäherung an das Gute im Menschen. Wehland war die Botschaft von Musik immer klar. Er setzt auf einen politischen Pop, eine klare Haltung, die von Weisheit und Erfahrung gezeichnet ist. Er ist sich dabei nicht zu schade, seine Seele zu offenbaren. Seine Waffe ist das Mikrofon.

Der neue Wehland-Sound ist ein trotzig-titanisches Aufbäumen gegen die Welt, die Suche nach extremen Gefühlen, eine Sehnsucht nach Echtheit und tieferen Wahrheiten. Mit diesem Sound macht Wehland am Sonntag, 7. April,um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) auch in der Halle 02 Station. Tickets ab 28 Euro gibt es schon jetzt im Vorverkauf - zum Beispiel in der RNZ-Geschäftsstelle, Neugasse 4-6.

