Von Anica Edinger

Heidelberg. Als sich der Gemeinderat vor vier Wochen für die teure Variante des Karlstorbahnhof-Umzugs in die Südstadt entschied, fiel vielen im Kulturhaus ein Stein vom Herzen. Nur einer sah keinen Grund zum Feiern: das Medienforum, Betreiber des Karlstorkinos. Dort hätte man mit der günstigeren Variante der Stadtverwaltung, die einen Umzug ohne Kino vorgesehen hatte, gut leben können - sehr gut sogar.

"Wir machen uns Sorgen um unser Kino", sagt Claus Schmitt, der Vorsitzende des Medienforums. "Dieser Beschluss bedroht uns." Denn: Die Kinomacher rechnen mit 25 Prozent weniger Besuchern am neuen Standort. Daher kämpft der Vorstand des Medienforums um den Erhalt des Kino-Standorts im jetzigen Karlstorbahnhof, seit die Diskussion um einen Umzug des Kulturhauses auf die Campbell Barracks im Jahr 2016 konkret wurde.

7000 Menschen haben seitdem für den Standorterhalt unterschrieben. Und auch wenn der Bezirksbeirat Altstadt sich schon damals für einen Verbleib des Karlstorkinos ausgesprochen hatte, votierten die Gemeinderäte mit großer Mehrheit für einen Umzug des Hauses mit "all seinen integralen Bestandteilen".

Nur: Das Medienforum sieht sich überhaupt nicht als "integralen Bestandteil" des Karlstorbahnhofs. "Die Sparten gibt es nur auf dem Papier", sagt Schmitt, "wir haben nichts mit dem Karlstorbahnhof zu tun. Uns verbindet nur das Dach." Eine Chance, das den Stadträten klar zu machen, sah Schmitt in dem im Sommer 2017 einberufenen Experten-Gremium, das nach Einsparmöglichkeiten beim Umzug suchen sollte.

Ein zehnseitiges Papier mit Tabellen und Hochrechnungen sollte zeigen, dass ein Verbleib des Kinos in der Altstadt die einzig sinnvolle Lösung ist - auch finanziell. "Doch man ging überhaupt nicht darauf ein", klagt Schmitt.

Vier Modelle werden in dem Papier vorgeschlagen: Verbleib am Standort (1), Umzug in die Südstadt (2), Verbleib am Standort mit zusätzlicher Leinwand in der Südstadt (3) und Umzug auf die Campbell Barracks mit zusätzlicher Leinwand in der Altstadt (4).

Am günstigsten käme die Stadt laut Medienforum mit Modell 1 davon - einmalig benötige das Kino dann nur einen Zuschuss von rund 28.000 Euro für die Neubestuhlung des Saales. Bei Modell 2 sind es bei diesem Posten schon über 100.000 Euro - da die komplette Innenausstattung neu angeschafft werden müsste. Außerdem fordert das Medienforum eine "Ausfallbürgschaft" - schließlich rechnet es mit rund 26.000 Euro weniger Einnahmen.

Am teuersten wird es für die Stadt in Modell 3 und 4: Rund 200.000 Euro an einmaligen Zuschüssen berechnet das Medienforum für doppelte Ausstattung - und auch die jährlichen Zuschüsse der Stadt müssten erhöht werden. Aktuell bekommt das Kino rund 100.000 Euro im Jahr. Etwa 40.000 mehr wären es, wenn dem Medienforum nun wenigstens Modell 4 zugestanden würde - und genau dafür will Claus Schmitt jetzt kämpfen.

Jedenfalls findet Schmitt: "Das Haus soll weiterhin für kulturelle Zwecke genutzt werden." Hoffnungen setzt er jetzt auch in die Neuwahl des Gemeinderats 2019. Vielleicht seien dann neue Politiker am Zug, die die Kinofrage anders bewerten.