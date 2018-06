Von Anica Edinger

Heidelberg. Es ist ein ehrgeiziges Projekt - und eine Premiere für Heidelberg und das Karlstorkino: 24 Stunden lang werden dort am Samstag und Sonntag beim ersten Bahnhofskino-Fest seiner Art 24 Filme gezeigt. Nonstop. Mit Lounge im Klub K, Open-Air-Stummfilmen im Hof, mit Gesprächen, Diskussionen, vielen Kooperationspartnern und einigen Überraschungen. "Wir wollen dieses tolle Kino an seinem legendären Standort feiern", sagt Claus Schmitt, Vorsitzender des Vereins "Medienforum", Betreiber des Karlstorkinos.

Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn hinter dem Fest verbirgt sich auch eine politische Agenda: Mit dem Gemeinderatsbeschluss zum Umzug des Kulturhauses Karlstorbahnhof in die Südstadt fiel auch der Beschluss zum Umzug des Kinos. Mittlerweile haben sich die Kino-Macher zwar damit angefreundet, auch auf den Campbell Barracks im neuen Kulturhaus ein Kino zu betreiben, doch eines wollen sie noch immer nicht: ihren Standort in der Altstadt aufgeben. "Wir sind knapp 25 Jahre dort, für die Heidelberger ist der Bahnhof ein Ort für den Film", sagt Schmitt. "Das müssen wir für die Kultur erhalten", sagt auch Morticia Zschiesche vom Karlstorkino. "Und das sollte uns der Film auch wert sein", ergänzt Schmitt.

Deshalb soll das Kino-Fest am Wochenende auch ein Zeichen sein: An die Kultur-Verantwortlichen in der Verwaltung, aber auch an die Lokalpolitiker. Damit das auch ankommt, haben die Kinomacher ein Mammutprogramm auf die Beine gestellt - und dabei geht es vor allem um zwei Dinge: Bahnhof und Kino. "Jeder der gezeigten Filme hat etwas mit Zügen oder dem Kino selbst zu tun und wird von Filmemachern oder Kooperationspartnern vorgestellt", erklärt Zschiesche.

Hintergrund Samstag, 30. Juni 20 Uhr: "L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat" von den Gebrüdern Lumiere, sowie eine italienische Ode an das Kino mit vielen klassischen Filmküssen. 22.30 Uhr: Rüdiger Suchsland präsentiert seinen Film "Von Caligari zu Hitler". Sonntag, 1. Juli 1 Uhr: [+] Lesen Sie mehr Samstag, 30. Juni 20 Uhr: "L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat" von den Gebrüdern Lumiere, sowie eine italienische Ode an das Kino mit vielen klassischen Filmküssen. 22.30 Uhr: Rüdiger Suchsland präsentiert seinen Film "Von Caligari zu Hitler". Sonntag, 1. Juli 1 Uhr: Überraschungsfilm aus dem Italo-Western-Genre, präsentiert von Norbert Ahlers. 2.15 Uhr: "Trainspotting" von Danny Boyle. 4 Uhr: Überraschung: italienisches Giallo-Bahnhofskino aus den 70ern. 5.40 Uhr: "Remake, Remix, Ripp-off - Kopierkultur und das türkische Pop-Kino" von Cem Kaya. 7.20 Uhr: "Doppo Mezzanotte - Die zweite Hälfte der Nacht" von Davide Ferrario. 9 Uhr: "Bestie Mensch/La Bête Humaine" von Jean Renoir. 11 Uhr: Regisseur Philipp Hartmann zeigt seinen Film "66 Kinos". 13 Uhr: Dokumentarfilmer Thomas Frickel zeigt seine persönliche Referenz an das Kino mit eigenen Kurzfilmen sowie mit "Bunkerlow", dem letzten Film Martin Kirchbergers, der mit seiner Filmcrew 1991 bei den Dreharbeiten zu diesem Film beim Flugzeugabsturz am "Hohen Nistler" ums Leben kam. 14.15 Uhr: "Otbytie" von Anna Savchenko. 14.45 Uhr: "Männer zeigen Filme, Frauen ihre Brüste" von Isabell Šuba. 16.30 Uhr: Gordian Maugg zeigt seinen Spielfilm "Fritz Lang". 18.30 Uhr: "Purple Rose of Cairo" von Woody Allen. 20.15 Uhr: Prof. Henry Keazor präsentiert einen Überraschungs-Klassiker des Neorealismus. 22 Uhr: Zum Abschluss noch eine Überraschung mit einem französischen Filmklassiker zum Thema Kino. ani

Los geht’s am Samstag, 30. Juni, um 19 Uhr mit der offiziellen Begrüßung. Der Film-Marathon startet um 20 Uhr - mit einer Ode an den Bahnhof: Der Programmrat des Karlstorkinos präsentiert "L’Arrivé d’un train en gare de La Ciotat" der berühmten Gebrüder Lumière - ein einminütiger Klassiker aus dem Jahr 1896, der als erster Film der Filmgeschichte gilt. Schluss ist erst einen Tag später gegen 22 Uhr, wenn Barbara Machui vom Deutsch-Französischen Kulturkreis einen französischen Filmklassiker zeigt.

Als Partner konnte das Karlstorkino nicht nur Machui gewinnen, auch Professor Henry Keazor vom Institut Europäischer Kunstgeschichte ist dabei, ebenso wie etwa der Berliner Regisseur Rüdiger Suchsland, Jutta Wagner vom Literarischen Zentrum des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI), die jungen Leute des "Collegium Academicum" oder natürlich der studentische Filmclub.

Möglich wurde das alles nur durch eine persönliche Spende eines der Mitglieder des Programmrats - und durch das "große ehrenamtliche Engagement im Verein", sagt Zschiesche, "es ist auch eine Charme-Offensive". Man wolle zeigen, dass das Karlstorkino viel mehr als nur Kino ist. Fast jede Woche habe man mittlerweile einen Regisseur im Haus. "Wir machen kulturelle Filmarbeit", sagt Schmitt. Das Konzept sei richtungsweisend. Schmitt wird ebenso wie Pietschmann und Zschiesche am Samstag die Nacht durchmachen. Für Kaffee und sonstige Verpflegung ist gesorgt. Und auch die Wettervorhersage ist vielversprechend - das ist wichtig für die im Hof unter freiem Himmel gezeigten Stummfilme.

Ob die Nachricht tatsächlich bei der Stadt ankommen wird, bleibt fraglich. Gestern hieß es zur Zukunft des Karlstorkinos aus dem Rathaus: "Die Nachnutzung des Gebäudes in der Altstadt ist noch offen. Wir gehen aber davon aus, dass das Karlstorkino mit umzieht an den neuen Standort Campbell Barracks. Die Verwaltung plant derzeit kein zweites Kino."

Info: Der Eintritt kostet 5 Euro. Wer einmal zahlt, kann alle Filme sehen.