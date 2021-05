Heidelberg. (RNZ) Kultur unter freiem Himmel – ab diesen Freitag, 4. Juni, ist das wieder möglich. Denn dann startet die Sommerbühne des Karlstorbahnhofs auf dem Vorplatz des Kulturhauses am Rande der Altstadt. Bis in den September hinein gibt es dort ein vielfältiges Programm – mit Konzerten, Poetry-Slam, Comedy und mehr.

Die aufgrund der Corona-Auflagen begrenzten Plätze sind begehrt, die Auftaktveranstaltung ist bereits ausverkauft. Die RNZ verlost allerdings für den zweiten Abend auf der Sommerbühne am Samstag, 5. Juni, vier mal einen Tisch für je vier Personen (Wert: 50 Euro pro Tisch). Die glücklichen Gewinner erhalten zudem jeweils ein Freigetränk und erleben in Biergartenatmosphäre Livemusik der Mannheimer Sängerin und Songschreiberin Riiva.

Sängerin Riiva.Foto: Tiessen

In ihren Songs vereint Riiva ihre vielfältigen musikalischen Einflüsse – von Destiny’s Child über Muse bis hin zu Banks und Sevdaliza. Im Januar 2020 veröffentlichte sie ihre Debütsingle "So Shady", im August legte sie mit ihrer ersten EP "Bold Femininity" nach. Von funky Bässen bis zu minimalistischen Balladen – Riivas facettenreiche Stimme durchdringt jede ihrer noch so vielschichtigen Harmonien sowie elektronischen Arrangements und zieht den Hörer in ihren Bann. Einlass für den Abend ist um 18 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr.

