Joan Wasser ist besser bekannt als "Joan As Police Woman". Foto: Privat

Heidelberg. (rnz) Die Karriere von Joan Wasser als "Joan As Police Woman" erlebte mit ihren Alben "Real Life" und "To Survive" einen kometenhaften Aufstieg. Danach rückte die Sängerin und Gitarristin jedoch ein wenig aus dem Fokus der Öffentlichkeit und konzentrierte sich auf die Arbeit im Studio.

Mit ihrem aktuellen Album "Damned Devotion" meldet sich die "Polizistin" nun aber wieder zurück. So energiegeladen und politisch hat man die Amerikanerin lange nicht gehört.

Bei ihrer Tournee macht sie am Dienstag, 17. Juli, auch im Karlstorbahnhof Halt. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 25 Euro, Tickets im Vorverkauf 20 Euro (plus Gebühr).

