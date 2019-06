Heidelberg. (pne) Monatelang haben sie gesucht, jetzt steht fest: Der Karlstorbahnhof bekommt eine neue Leiterin. Sie heißt Cora Maria Malik, ist 39 Jahre alt und Heidelbergerin. Zum 1. März 2020 beerbt Malik Ingrid Wolschin als Geschäftsführerin, die den Posten im Jahr 1998 übernommen hatte.

"Ich freue mich, dieses großartige Haus im nächsten Jahr in die Campbell Barracks führen zu dürfen und über das Vertrauen, das mir der Vorstand des Karlstorbahnhofs damit entgegenbringt", erklärte Malik gegenüber der RNZ. Sie kehrt dorthin zurück, wo ihre Karriere vor rund 20 Jahren begann. Denn im Karlstorbahnhof absolvierte Malik einst eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Nach einem Studium im Bereich Kulturmanagement betreute sie dann verschiedene Kultur- und Veranstaltungsformate in der Metropolregion, arbeitete als Marketing- und Eventleiterin bei Delta Medien. Ab 2014 führte Malik die Geschäftsstelle des Festivals "Enjoy Jazz". Derzeit ist sie noch für das Nationaltheater Mannheim tätig, wo sie die Abteilung Fundraising leitet.

"Ich bin froh, dass der Vorstand sich für Frau Malik entschieden hat", erklärte die amtierende Geschäftsführerin Ingrid Wolschin gegenüber der RNZ. Malik sei in der Region bekannt als kompetente Kulturmanagerin, die bestens vernetzt und überall anerkannt sei. "Ich bin mir sicher, dass sie gemeinsam mit dem Team die Geschichte des Karlstorbahnhofs am neuen Standort sehr erfolgreich weiterschreiben wird."

Bis Mitte Januar war die Stelle der Geschäftsführung ausgeschrieben. "Wir hatten zwei sehr qualifizierte Personen in der engeren Auswahl", so Wolschin. Am Ende entschieden sich der Vorstand des Kulturhauses und zwei Vertreter des Beirats einvernehmlich für Malik. "Ihre Erfahrungen, die sie in verschiedenen Bereichen des Kulturmanagements sammeln konnte, ihre Kenntnis der Kulturlandschaft der Metropolregion Rhein-Neckar und ihr ausgeprägter Wille zur gemeinsamen Gestaltung haben uns überzeugt. Wir freuen uns darauf, mit ihr den Weg in den Süden zu gehen", so Heinrich Santen, Erster Vorsitzender des Karlstorbahnhofs.

Ende 2020 soll das Kulturhaus von der Altstadt auf die Campbell Barracks in die Südstadt ziehen. Spätestens im Frühjahr 2021 könnte dort dann der neue Karlstorbahnhof die Pforten öffnen.