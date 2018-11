Heidelberg. (RNZ) Anka Zink geht mit gängigen Denkmustern auf Konfrontationskurs: Mit ihrem Programm "Zink extrem positiv" kommt die 61-Jährige am Freitag, 23. November, um 20 Uhr ins Kulturfenster, Kirchstraße 16. Aus dem hauseigenen "Zink-Tank" entspringen handgemachte Pointen mit gnadenlos sachlicher Analyse, die in den für sie typischen "Wenn-dann-Algorithmen" auf eine die Spitze getrieben werden. Sie erklärt unsere Realität zur subjektiven Interpretationen des Gehirns und bleibt bei allen Dehnübungen zur Horizonterweiterung ihrem Lebensmotto treu: Lieber totlachen als kaputtärgern. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 18 (ermäßigt: 16) Euro.

