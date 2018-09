Von Arnd Janssen

Heidelberg. Sollten Jungs ihr Haar nur kurz tragen? Dürfen sie auch mal Gefühle zeigen? Müssen sich Mädchen immer die Nägel lackieren? Warum denken sie immer an Shoppen? Oder ist das alles nur Klischee? Diese Fragen stellt das neue Theaterstück "Verschwommen" des Jungen Theaters an die Zuschauer. Die RNZ durfte das Stück bereits vor der Premiere am Freitag sehen - und beantwortet hier die wichtigsten Fragen, ohne dabei zu viel zu verraten.

Worum geht es? Jungs gegen Mädchen. Das Stück, welches von den Mitwirkenden selbst entwickelt wurde, beschäftigt sich mit typischen Rollenbildern der Geschlechter. In manchen traditionellen Gesellschaften wie in Afghanistan genießen Jungs ein höheres Ansehen. Manchmal wachsen Mädchen als Jungen verkleidet auf, um an mehr Privilegien zu kommen. Doch wie sieht es hierzulande aus? Das Stück geht auf viele Lebensbereiche ein, wo Geschlechter-Unterschiede auftreten: in der Schule, im Arbeitsleben, bei Gehältern oder in der Werbung. Und es stellt Fragen wie: Müssen diese Unterschiede sein? Sind sie noch zeitgemäß? Wie beeinflussen uns gesellschaftliche vorgegebene Geschlechterunterschiede?

Was ist der Hintergrund? Der Titel nimmt es vorweg: Gibt es nur Jungs und Mädchen oder gibt es da noch etwas "Verschwommenes", eine Grauzone in der Mitte, der sich jeder Mensch ganz frei zugehörig fühlen darf? Das Werk setzt sich mit der Akzeptanz von Intersexualität auseinander, ob Mann immer Mann sein muss und Frau immer Frau - und, ob andere dies kritisieren und bewerten dürfen. Eine Debatte, die aktueller denn je ist - unter anderem wegen der "MeToo"-Debatte und der offiziellen Einführung eines dritten Geschlechts durch das Bundesverfassungsgericht.

Was ist die Message? "Traut euch, so zu sein, wie ihr seid!", fordert Regisseurin Natascha Kalmbach. Klar definierte Geschlechterrollen sind auch bei jungen Leuten noch fest verankert, was viele Umfragen belegen. Das Stück greift dies auf und hält Zuschauern den Spiegel vor.

Was bekommt man? Gute Unterhaltung - mal lustig, mal ernst und mal schwermütig. Auf jeden Fall regt das Stück zum Nachdenken und Diskutieren an.

An wen ist das Stück gerichtet? Nicht nur junge Leute ab zwölf, auch Erwachsene jeden Alters sind eingeladen. "Jeder kann darüber nachdenken: Was gibt es für Spielarten bei Geschlechtern?", sagt Kalmbach. Und Dramaturgin Viktoria Klawitter fügt hinzu: "Zu den Themen Gender und Benachteiligung hat jeder schon seine Erfahrungen gemacht."

Wo wird gespielt? Im alten Schwimmbad des Bürgerhauses im Emmertsgrund, Forum 1 - ein ungewöhnlicher Außenspielort. Die alten Schwimmbadräume sind sehr atmosphärisch, was das Stück geschickt für sich nutzt.

Wann geht es los? Die Premiere und Uraufführung von "Verschwommen" ist am Freitag, 21. September, um 17 Uhr. Tickets (14 Euro, ermäßigt sieben Euro) und Informationen zu allen weiteren Vorstellungen gibt es im Internet unter www.theaterheidelberg.de