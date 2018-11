Heidelberg. (rnz) Tucker Crowe - der Name des Rockstars ist das Einzige, was in der Beziehung von Annie und Duncan noch für Zündstoff sorgt. 25 Jahre ist es her, dass der gefeierte Musiker Crowe seine letzte Platte veröffentlichte. Im Gegensatz zu Crowe-Fan Duncan verreißt Annie dessen neues Album "Juliet, Naked" im Internet - und bekommt plötzlich Post von dem Musiker höchstpersönlich.

Mit "Juliet, Naked", der seine Weltpremiere beim diesjährigen Sundance Film Festival feierte, verfilmte der US-amerikanische Regisseur Jesse Peretz den gleichnamigen Roman des britischen Bestseller-Autors Nick Hornby ("About a Boy", "High Fidelity"). "Juliet, Naked" ist eine romantische Komödie über die Liebe zur Musik, gutes und schlechtes Timing, Zufälle und die Macht des Schicksals. In den Hauptrollen brillieren der Indie-Star Ethan Hawke ("Before Midnight", "Maudie", "Boyhood") als geheimnisvoller Rockstar Tucker Crowe und die australische Schauspielerin Rose Byrne ("Marie Antoinette", "Mit besten Absichten") als Annie.

RNZ-VERLOSUNG

Die RNZ verlost 5 x 2 Karten inklusive Begrüßungssekt und einer Portion Popcorn für ein exklusives Kinoerlebnis am Sonntag, 11. November, in der "Kamera", Brückenstraße 26. Wer gewinnen will, ruft bis Freitag, 9. November, 13 Uhr, an unter Telefon 0137822/702355 oder schickt eine SMS an Telefon 52020 mit RNZ HD PREIS (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort KINO sowie Name und Adresse. Die Gewinner werden bis 14 Uhr benachrichtigt.

Kosten/Anruf: 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.