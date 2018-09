Heidelberg. (kau) Ein bisschen versteckt in einem Hinterhof am Römerkreis liegen die Räume der Jugendagentur Heidelberg. Das denkmalgeschützte Gebäude mit brauner Fassade und Fensterläden schien ein wenig trostlos. Jedenfalls klingt das im Gespräch mit Gerd Schaufelberger, Vorstandsmitglied der Agentur, an.

"Es war braun, morsch und nicht einladend." Das habe ihn besonders gestört, weil oft Gäste vorbeikämen. Die Jugendagentur unterstützt junge Menschen in der Übergangszeit von Schule und Beruf. Deshalb herrscht dort ein reger Betrieb.

Aber mit frischer Farbe und tatkräftiger Unterstützung lässt sich viel machen: Der Rotaract-Club Heidelberg nahm sich des Projekts an und schliff die alten Fensterläden ab, um sie danach im hellen Blau zu streichen. Der Club hilft oft bei Projekten rund um Heidelberg. Aber so "hands on" zu arbeiten, wie Markus Abo, Präsident des Heidelberger Clubs, das Streichen nennt, sei eine Premiere.

Meist fehlt es bei solchen Projekten an genügend freiwilligen Helfern, doch da kommen die Mitglieder von Rotaract ins Spiel. "Wir unterstützen dann mit Manpower und besetzen Schichten, in denen Leute fehlen", sagt Abo, "natürlich ohne Bezahlung."

Vergangenen Freitag präsentierten Club und Agentur die gestrichenen Fensterläden der Öffentlichkeit. Für die Mitglieder sei das Projekt die Chance gewesen etwas zurückzugeben, resümiert Abo. Denn seine Treffen darf Rotaract umsonst in den Räumen des Jugendclubs abhalten. "Wir haben immer gefragt, ob wir irgendetwas beitragen können, aber bis jetzt gab es nicht wirklich eine Möglichkeit."

Die Zusammenarbeit zwischen Agentur und Club besteht seit einem Jahr. Rotaract Heidelberg, die Jugendorganisation des Rotary-Clubs Heidelberg Neckar, wurde 2017 gegründet. Zuerst wanderten die Mitglieder mit ihren Treffen von einem provisorischen Raum zum nächsten. "In Heidelberg ist es nicht nur schwer, Wohnraum zu finden. Auch Räume für Vereine gibt es kaum", so Abo.

Die Lösung kam vergangenes Jahr beim Plätzchenbacken: Jeden Winter backen Jugendagentur und Rotary-Club Kekse für den Weihnachtsmarkt. "Da habe ich ein paar Rotaract-Mitglieder kennengelernt und irgendwie kam die Idee mit den Räumen auf", sagt Schaufelberger. "Die Fensterläden sind ein Ausdruck dieser Zusammenarbeit."

Gerade an solch konkreten Aufgaben würden sich laut Abo viele ehrenamtliche Helfer beteiligen. Schaufelberger stimmt ihm zu: "Ein paar Wochenenden etwas Handwerkliches machen? Da findet man immer Leute." Im Gespräch am Freitag schmiedeten Abo und Schaufelberger schon Pläne für neue Projekte zur Verschönerung der Jugendagentur.