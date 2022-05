Von Katharina Eppert

Sieht man von der Alten Brücke oder dem Neckarufer die Ruderer des Heidelberger Ruderklub 1872 (HRK) ihre Runden ziehen, ist das ein bisschen wie Kino: Man guckt gebannt zu, ist fasziniert von der fließenden Bewegung der Sportler oder denkt sich: ob das mal gut geht? Hoffentlich kentert das Boot nicht auf der dicht befahrenen Wasserstraße. Der Heidelberger Ruderklub spielt nicht nur auf der hiesigen Bühne eine Protagonisten-Rolle, ist er doch mit seiner exponierten Lage in Neuenheim mitsamt "Ruderrevier" zwischen Alter Brücke und Wieblinger Wehrsteg gut sichtbar und fester Bestandteil des Heidelberger Panoramas – man kann nur erahnen, auf wie vielen Touristen-Fotos HRK’ler abgebildet sind.

Hintergrund > 150 Jahre Heidelberger Ruderklub heißt es am 9. Mai 2022. 780 Mitglieder hat der Verein, davon 441 im Rudern, 339 im Rugby. > 64 Boote besitzt der Verein. Dazu kommen [+] Lesen Sie mehr > 150 Jahre Heidelberger Ruderklub heißt es am 9. Mai 2022. 780 Mitglieder hat der Verein, davon 441 im Rudern, 339 im Rugby. > 64 Boote besitzt der Verein. Dazu kommen fünf neue Boote, die im Rahmen des Jubiläums angeschafft wurden und aus Spenden und Fördergeldern finanziert werden konnten. > 360 Euro kostet der Jahresbeitrag für Rudern, für Rugby 270 Euro. > Das 9. Bootshaus wurde 1998 eingeweiht, seit 2015 verfügt die Rugby-Abteilung über eine neue Anlage. > 17 Meter lang und 96 Kilo schwer ist ein Rennachter. Ein Rugbyball hat einen Umfang von circa 75 Zentimeter und ein Gewicht von unter 500 Gramm. > 4,2 Kilometer liegen Bootshaus und Rugbyplatz auseinander. > 500 Meter Sprint heißt es beim Stadtachterrennen im Herbst, bei der Heidelberger Regatta beträgt die Distanz zwischen 1000 und 1500 Meter. Ein Rugbyspiel dauert in der Regel 80 Minuten. > Die 88. Heidelberger Ruderregatta wird am 28./29. Mai 2022 ausgetragen. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Heidelberger Regattaverband. > Der 18. und seit 2016 amtierende Präsident ist Dr. Michael Stittgen. eka

[-] Weniger anzeigen

Der Klub spielt auch auf der großen Bühne des Ruder- und Rugbysports mit und kann einige Erfolge verbuchen, auf die er zu seinem 150. Geburtstag am Montag, 9. Mai, gerne – und vielleicht mit einem kleinen "Schulterklopfen" zurückblickt: In Heidelberg wird bereits in den 1860ern sportlich gerudert, allerdings war dies den gut betuchten Privatleuten vorbehalten. 1869 ermöglicht Dr. Carl Clemm seinem Sohn und dessen Freunden durch Kauf eines englischen Zweiers das Rudern. Später lässt er bei der Seibert-Werft (dem Empacher-Vorgänger) in Eberbach ein vierrudriges Flachboot namens "Bismarck" bauen. Am 9. Mai 1872 gründen die Mitglieder der Bootsgemeinschaft "Bismarck" den "Deutschen Flaggen-Club", aus dem namentlich der HRK vorging. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten: 1873 wird in Heidelberg die erste offizielle Ruderregatta ausgetragen, sieben Jahre später wird das erste Rennen auf einer auswärtigen Regatta gewonnen.

Die sogenannte Martini-Regatta in Heidelberg in den 1970er Jahren vor schönster Kulisse. Foto: dpa

Parallel dazu bringt der damalige Präsident Prof. Edward Hill Ullrich das Rugby-Spiel nach Deutschland. Es sollte zunächst als sportliche Überbrückung für Ruderer dienen, wenn der Fluss im Winter gefroren war. Der Halbengländer Hill Ullrich etabliert den Rugbysport auch im HRK, weshalb dieser nicht nur einer der ältesten Ruderklubs, sondern auch der älteste Rugbyverein Deutschlands ist.

Die Jahre 1907 bis 1913 sind geprägt durch Siege in Akademischen Vierern und Achtern, angesehenen Rennen. Herausragender Ruderer ist da zum Beispiel Fritz Graf, der 1913 die Deutsche und Europameisterschaft im Einer erringt. Eifrig trainiert wird aber vor allem im heimischen Gewässer, das damals an einigen Stellen einem reißenden Strom glich. Der Neckar ist zur damaligen Zeit noch nicht angestaut und Alte Brücke und Hackteufel können nur durch Umfahren über einen toten Neckararm und Treideln (ziehen des Bootes) überwunden werden.

Die Rugbyabteilung des HRK bei der zweiten deutsche Rugby-Meisterschaft von 1928. Foto: dpa

Unterbrechungen gibt es auch politischer Natur: So sorgt der Erste Weltkrieg zum temporären Stillstand der erfolgreichen Ruder-Entwicklung, die dann ab 1923 ihre Blütezeit erlebt: Der Klub hat 1000 Mitglieder (davon die Hälfte Unterstützende), 1924 beginnt die Siegesserie des Richter-Vierers im In- und Ausland. Der Ruderzweier Bender und Rudi Wild wird zweimal Deutscher Vizemeister, die durch die Olympiateilnahme 1928 gekrönt werden. Und auch auf ein "Fräulein-Wunder" kann der HRK zurückblicken. Die Damen werden 16-mal Deutsche Meisterinnen in verschiedenen Bootsgattungen. Und die Rugbyspieler sind ebenso erfolgreich. Sie erringen 1971, 1973, 1976 und 1986 die Deutsche Meisterschaft, dazu 1973 und 1976 auch den Pokal. Von 2010 bis 2018 gewinnen die Herren acht deutsche Meisterschaftstitel, während sich die Frauen von 2009 bis 2016 sieben Meistertitel in Folge sichern.

Das Bootshaus 1896 in der Uferstraße mit Klubfamilie. Foto: dpa

Neben dem sportlichen Part pflegt der HRK seine langjährige Freundschaft mit dem Ruderklub in Le Perreux bei Paris. "À l’amitié" heißt es dann auch von Freitag bis Sonntag, wenn der HRK sein Jubiläum (vor)feiert mit Festakt, Jubiläumsregatta, dem Endspiel der Rugby-Damen, Tagesruderfahrt, Bootstaufen und einem Ball auf dem Schloss.

Info: Das Festprogramm findet sich online unter www.hrk1872.de.