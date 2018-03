Von Peter Wiest

Heidelberg. Wie ist es so - das Leben als Ministerin? Ist es reines Vergnügen, wenn man angekommen ist an den Schalthebeln der Macht? Oder einfach nur Stress pur - Familie und Privatleben kommen permanent zu kurz? Vielleicht eine Mischung aus beidem? "Man hat als Politikerin nicht wirklich viel Zeit zu sinnieren, wie man den Tag verbringt", sagt Theresia Bauer. Als Ministerin sei man fremd getaktet: "Der Terminkalender wird von anderen bestimmt - das ist am schlimmsten." Ein Zwölf-Stunden-Arbeitstag, oft eine Sieben-Tage Woche - meist stressig, andererseits jedoch auch immer wieder sehr befriedigend. "Man lernt, die Momente zu genießen, die einem bleiben", so die Heidelbergerin, "und das ist dann am schönsten."

Seit 2001 ist Bauer Landtagsabgeordnete für die Grünen in Stuttgart - und seit 2011 Ministerin für Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur. Die gebürtige Pfälzerin hat ein Faible für die Musik - nicht zuletzt deshalb war sie jetzt zu Gast in der von der Klaus Tschira Stiftung und dem Trompeter Thomas Siffling als Moderator präsentierten Reihe "Jazz mal persönlich" im SAP-App-Haus im Landfriedkomplex. Eineinhalb unterhaltsame Stunden lang sinnierten Bauer und Siffling dort höchst unterhaltsam über Politik, Privates, das Leben an sich, Lust, Frust und Laune - sowie nicht zuletzt eben auch über Musik.

An die Macht gekommen sei ihre Partei im Land unter Winfried Kretschmann 2011 "eigentlich durch eine Dreifachkatastrophe", erinnerte sich Bauer schmunzelnd: "Die Kombination von Fukushima, Stuttgart 21 - und dem damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus." Der Wechsel von der Opposition in die Regierung sei dabei am Anfang alles andere als einfach gewesen: "Wie wenn man sich durch dichten Nebel langsam voran tastet". Immerhin hätten die Grünen schon immer den Anspruch gehabt, in der Opposition gestellte Forderungen müssten auch in einer Regierung durchsetzbar sein: "Und das hat dann leider nicht immer funktioniert." Dennoch sei der Wechsel eminent wichtig gewesen: "Ich denke, dass in einer grundlegenden Demokratie grade auch die an der Macht ab und an ausgewechselt werden müssen - das macht das ganze System besser."

Ministerin sei sie geworden "aus der Überzeugung, eine starke Lobby zu bilden für Wissenschaft und Kunst im Lande" - was sie letztlich auch relativ schnell mit den meisten der über 300 Mitarbeitern ihres Ministeriums, das ja zuvor jahrzehntelang von der CDU besetzt gewesen war, zusammengeschweißt habe.

Den Wunsch, Dinge selbst zu gestalten, habe sie von frühester Jugend an verinnerlicht, so Bauer - spätestens seit ihrem Engagement in der katholischen Jugendarbeit in ihrem Heimatort Kübelberg in der Pfalz. "Dabei haben wir oft auch das, was uns umgetrieben hat, in Musik umgesetzt", erinnerte sie sich. Etwas avantgardistisch und revoluzzerisch muss es dabei schon zugegangen sein, wurde doch ein eigens kreiertes "rotes Liederbuch" von der katholischen Gemeinde prompt verboten. Als Bauer dann Ende der 1980er Jahre beschloss, in die Grüne Partei einzutreten ("Weil ich Einfluss nehmen wollte"), hätten ihre konservativen Eltern darauf nur noch mit einem tief geseufzten "Ach, Kind …" reagiert.

Heute hat Theresia Bauer selbst zwei Kinder. Ihr Mann und ihre Söhne sähen ihr politisches Engagement zwar wohlwollend, täten sich aber schwer mit der Tatsache, dass sie "als C-Promi", wie sie sagte, im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehe. Auf dem Wochenmarkt oder beim Weg durch die Stadt würden ihre Kinder sie eher ungern begleiten, erzählte Bauer: "Ich werde halt immer angesprochen, was ja auch okay und gut ist - aber für meine Begleiter lästig und störend." Stattdessen verbringe man die gemeinsame Zeit lieber zu Hause: "Da koche ich auch schon mal was - aber mein Mann macht das mindestens genau so gut." Überhaupt hätte die Familie das Leben mit einer beruflich über die Maßen engagierten Frau und Mutter gut hingekriegt: "Die wissen längst, dass es schlecht wäre, wenn ich sauertöpfisch daheim rumsitzen würde."

Musik schließlich war für Theresia Bauer schon immer ein Begleiter, erinnerte sie sich: "In unterschiedlichster Form." Früher spielte sie selbst Gitarre - wozu sie heute nur noch sehr selten kommt. Umso mehr liebt sie den "passiven" Musik-Genuss: "Da lasse ich mich gerne auch mal treiben von dem, was mir etwa Enjoy Jazz, der Heidelberger Frühling oder das Klangforum bieten." Dass sie derlei Termine als Ministerin wahrnehmen könne, sei "ein echtes Geschenk. Das sind die Momente, in denen sich Privates und Berufliches ausgesprochen angenehm verbinden." Für die musikalische Umrahmung von "Jazz mal persönlich" hatte sie sich Stücke von Hugh Masekela und Tom Waits ausgesucht - von Konrad Hinsken (Keyboards), Dirk Blümlein (Bass) und Christian Huber (Schlagzeug) ausgesprochen hörenswert interpretiert. Dazu gab es noch zwei Stücke von und mit Thomas Siffling von dessen wundervoller neuer CD "Flow" - als perfekte Abrundung eines unterhaltsamen Abends.