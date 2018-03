Von Fritz Quoos

Heidelberg. Das Heidelberger Schloss, mit weit über einer Million Gästen im letzten Jahr erneut das besucherstärkste historische Monument in Baden-Württemberg, startet mit hochkarätigen Veranstaltungen in die neue Saison. Traditioneller Auftakt ist am 15. April das "Frühlingserwachen", und kurz darauf eröffnen die Staatlichen Schlösser und Gärten auch hier ihr Themenjahr "Von Tisch und Tafel" mit jeder Menge Führungen und Veranstaltungen wie einem Gourmetfestival und einem Picknick im Hortus Palatinus.

Neuland betritt man schließlich mit einem "Literatursommer", der hochkarätige Veranstaltungen mit gleich vier Terminen im August und September in die Schlosskulisse zaubert. Was man so alles im Köcher hat, darüber informierten Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, die für Besucherangebote zuständige Karin Ehlers und Schlossverwalter Michael Bös am Freitag im Ottheinrichsbau.

Dass es dem Schloss gelungen ist, die Besucherzahlen in den letzten acht Jahren um fast 300.000 zu steigern und zuletzt das Minus durch den Wegfall des Weihnachtsmarktes auszugleichen, ist für Michael Hörmann besonders erwähnenswert. Dennoch müsse der Verteilungskampf um die Besucher mit interessanten Angeboten ständig neu geführt werden.

Das geht schon mit dem "Frühlingserwachen" am Sonntag, 15. April, los. Hier kann man neue Führungen erleben, auch zum Jahresthema "Von Tisch und Tafel", außerdem locken höfische Tänze zum Mitmachen, Gaukler im Schlosshof, Swing im Königssaal und österliche Basteleien im Kinderzelt, während die Schlossgastronomie um Martin Scharff für das leibliche Wohl sorgen wird. Und wie immer an diesem Tag ist der Eintritt zum Schlosshof von 12 bis 17 Uhr frei - ebenso wie die Fahrt mit der Bergbahn.

Wenig später beginnt hier das Themenjahr "Von Tisch und Tafel", das ein lebendiges Bild von der Kulturgeschichte der Ernährung durch die Jahrhunderte vermitteln will. Eine besonders hochkarätige Veranstaltung kündigt Hörrmann für den 20. April an. Hier werden bei einem "Gourmetfestival" sechs Sterne- und Spitzenköche sowie drei Staatsweingüter ein fünfgängiges Menü servieren. Auch das Sommerfest am 10. Juni orientiert sich am Themenjahr. Dann lädt ein "Romantisches Picknick" im Hortus Palatinus mit Musik und einem bunten Kinderprogramm ein. Und bei einer Lesung "Der König von Burgund" mit dem Krimiautor Helmut Orpel und dem Musiker Martin Griffiths geht es bei Wein und Brezeln in den Fasskeller.

Der neu konzipierte "Literatursommer" nimmt Heidelberg und die Romantik in den Blick. Unter dem Titel "Im Zwielicht wandeln" bewegen sich die Gäste an drei Abenden im August und September bei Vorstellungen des AKT-Theaters Heidelberg durch Raum und Zeit. Erwandert wird das Leben der Romantiker um 1800, durch den Garten zum Schloss mit Szenen, Poesie, Musik und Tanz. Dichterinnen im Umfeld Brentanos und von Arnims erzählen ihre Geschichte, und zur "blauen Stunde" bietet die Inszenierung eine Verschmelzung von Wirklichkeit und Fantasie vor der Kulisse des Schlosses. Höhepunkt des Literatursommers ist für Karin Ehlers aber das "Literarisch-romantische Quartett" am 2. August im Kaisersaal. Hier trifft der bekannte TV-Moderator Meinhard Schmidt-Degenhard auf denkwürdige Figuren der Schlossgeschichte - von Liselotte von der Pfalz bis zum "Studentenprinz" - zu einem unterhaltsamen Schlagabtausch über Epochen hinweg.

Zudem greifen besondere Führungen das Schloss als schützenswertes Biotop, etwa als Winterquartier der Fledermäuse, auf - vor allem, wenn die Ende August schwärmen. Und spezielle Erkundungsführungen zu Feuersalamander, Bergmolch, Grasfrosch und Erdkröte, die in großer Zahl im Schlossgelände leben, bietet der Nabu am 26. April und 8. September an. Diese Exkursionen finden nachts statt und eignen sich besonders für Familien.