Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der "Bösewicht" steht ihm gut: Auch mit 64 Jahren hat Jacky James Wong immer noch Oberarme mit fast 50 Zentimeter Umfang. Mit 1,84 Meter Körpergröße und sehr breiten Schultern passt er in jedes Leibwächter-Klischee. Jetzt durfte der Kampfsportler und Bodybuilder in der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11" sogar einen japanischen Mafia-Boss spielen. Stolz zeigt er auf seinem Smartphone ein paar Szenen, für die er sogar Japanisch lernen musste. Dabei ist Jacky, wie ihn alle in Heidelberg nennen, eigentlich Hongkong-Chinese. Bis vor Kurzem betrieb er die älteste "Mucki-Bude" der Stadt: das Fitnessstudio "Jacky’s" in der Bergheimer Straße. Jetzt hat er es an die Pfitzenmeier-Gruppe übergeben. "Nach 37 Jahren und drei Monaten wollte ich was anderes machen." Wong will sich auf die Schauspielerei und seine Arbeit als "Personal Trainer" konzentrieren.

Schon häufig war Jacky Wong in kleineren Fernsehrollen zu sehen - als Ganove, Bodyguard, Kampfsporttrainer. Angefangen hatte alles 1995 mit der Heidelberger Studentenserie "Der Mond scheint auch für Untermieter", Wong spielte in einer Folge einen brutalen chinesischen Geldeintreiber. "Damals musste ich nur einen Satz sagen: Spiel weiter!" Wong lacht sein lautes, breites Lachen und zeigt dabei seine schon fast unnatürlich wirkenden weißen Zähne.

Es folgten Auftritte in "Die Straßen von Berlin", im "Fahnder", wo er wieder brutale Schurken verkörperte. Nur zwei Mal durfte er auch den Guten mimen: In "Marienhof" war er ein Sportler, der sich im Supermarkt einen Ladendieb zur Brust nimmt und der Polizei übergibt. Im "Bullen von Tölz" war er ein Karate-Trainer, der zu Beginn der Folge unter Mordverdacht stand. Zuzutrauen wäre es ihm ja, dachte sich wohl der Regisseur.

Dass er mal als vietnamesischer oder japanischer Mafioso herhalten musste und meist im Film erschossen wurde, ist Jacky Wong herzlich egal. Er liebt Action-Filme und erzählt nicht ohne Stolz, dass er bei seiner ehemaligen Casting-Agentur als "Special" gelistet war: als stärkster Chinese Deutschlands. Zugegeben, er bediene dadurch zwar so manches Klischee, die Arbeit beim Film mache ihm aber trotzdem ungeheuren Spaß. Zum Beweis zückt er wieder sein Handy und zeigt Schnappschüsse, die ihn breit grinsend zusammen mit dem "Cobra 11"-Hauptdarsteller Erdogan Atalay zeigen.

Zwölf lange Jahre hatte Jacky Wong als Schauspieler pausiert. Jetzt will er wieder voll durchstarten. Der Entschluss zur persönlichen Veränderung kam ihm bei einer Kreuzfahrt mit der "Aida". "Es war mein erster Urlaub nach zwölf Jahren." Bis dahin verbrachte der Kraftsportler, der in den 1990er Jahren zwei mal zum "Mr. Hongkong" gekürt worden war und bei der deutschen Bodybuilding-Meisterschaft den vierten Platz erreicht hatte, Tag für Tag elf Stunden in seinem Studio. Die frische Meeresluft brachte ihn zum Umdenken. "Du musst das Leben genießen."

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge blicke er auf seine fast 40-jährige Zeit als Fitness-Studio-Betreiber zurück, sagt Wong. Am 3. Oktober 1980 war die Eröffnung. Der kleine Junge, der 1961 als Sechsjähriger mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen war, war da längst zum ambitionierten Sportler geworden. "Karate und Taekwondo gab es auch in Handschuhsheim, doch häufig musste ich zum Training nach Mannheim fahren", erinnert er sich. Kurzerhand habe er sich daher entschlossen, sich selbstständig zu machen. Aus diesem Grund konnte er auch das China-Restaurant seiner Eltern im Mengler-Bau nicht übernehmen.

Beruflich will er nun weiter als "Personal Trainer" seine Kunden schinden - auf dem Weg zur Traumfigur. Vor allem will Jacky Wong aber "nach der Fußball-WM" ins Mekka des Films, nach Hollywood, zunächst für vier Wochen. "So große und muskulöse Asiaten wie mich sind schwer zu finden", zeigt sich der 64-Jährige selbstbewusst. Er trainiert immer noch sechs Mal die Woche, jeweils zwei bis drei Stunden. "Ich bin sportlich und gesundheitlich top fit." Besonders als Bösewicht rechnet sich Jacky Wong, eigentlich ein sehr lustiger Zeitgenosse, gute Chancen aus. Und nicht ohne Selbstironie gibt er seinen Lebenstraum preis: "Ich würde so gerne einmal den Gegenspieler von James Bond verkörpern."